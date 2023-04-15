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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة الحلقة 24 .. هشام إسماعيل يضرب زوجته ويطردها خارج المنزل

جميلة
جميلة

أذيعت الحلقة ال 24 ، من مسلسل جميلة ، والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني لهذا العام . 

حيث شهدت الحلقة العديد من الاحداث ومنها قيام شريف “ هشام اسماعيل ” بضرب زوجته وطردها من المنزل ، وقام باجبارها علي التوقيع علي أوراق تنازل عن حقوقها وحضانة ابنتها ، حيث ذهبت الي جميلة لتستنجد بها . 

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قصة مسلسل "جميلة"

 

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.
وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل. 


أبطال وصناع مسلسل "جميلة" 


ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

جميلة الفنانة ريهام حجاج ريهام حجاج عبير صبري يسرا اللوزي سوسن بدر

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