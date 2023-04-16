المعركة في ختامها|المخابرات السودانية: لا حياد بالمعركة إما مع الجيش أو العدو

نقلت قناة القاهرة الإخبارية تصريحات عاجلة عن المخابرات السودانية.

وحسب قناة القاهرة الإخبارية فإن جهاز المخابرات السوداني أكد أنه لا حياد بالمعركة فإما مع الجيش السوادنى أو مع العدو.

وأكد جهاز المخابرات السودانية أن المعركة مع ميليشيا الدعم السريع في ختامها.

عبدالله حمدوك



وناشد رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، الشعب السوداني بالحفاظ على التماسك والوحدة، مؤكدا أن هذه الحرب الدائرة في السودان تقضي على الأخضر واليابس، والمنتصر فيها خاسر، والوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني إلا خيار السلام.

