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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المعركة في ختامها|المخابرات السودانية: لا حياد بالمعركة إما مع الجيش أو العدو

صدى البلد

نقلت قناة القاهرة الإخبارية تصريحات عاجلة عن المخابرات السودانية. 

وحسب قناة القاهرة الإخبارية فإن جهاز المخابرات السوداني أكد أنه لا حياد بالمعركة فإما مع الجيش السوادنى أو مع العدو.

وأكد جهاز المخابرات السودانية أن  المعركة مع ميليشيا الدعم السريع في ختامها.

عبدالله حمدوك


وناشد رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، الشعب السوداني بالحفاظ على التماسك والوحدة، مؤكدا أن هذه الحرب الدائرة في السودان تقضي على الأخضر واليابس، والمنتصر فيها خاسر، والوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني إلا خيار السلام.
 

عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السوادن جهاز المخابرات

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