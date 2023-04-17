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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 : مشاكل جسدية

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته حب الانتقام، الرغبة في الانعزال أغلب الوقت، التسرع في التصرف.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023

حياة حب مليئة بالتحديات ومكتب فوضوي هذا الأسبوع. كل من الصحة والتمويل سيكونان جيدين، على الرغم من التحديات في كل من المكتب والحياة الشخصية فمن الجيد المضي قدمًا في الأسبوع.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

قد يجعلك هذا تقضي وقتًا إضافيًا في محطة العمل الخاصة بك، لكن العقرب المحترف للغاية سيتغلب على المشاكل.  

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

على الرغم من التوقعات الصحية التي تنص على أسبوع آمن يجب أن تكون حذرًا بشأن مشاكلك الجسدية، قد يشتكي بعض كبار السن من التهابات الصدر والرئة، والتي قد تحتاج إلى استشارة الطبيب بشأنها.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

قد تشهد حياتك العاطفية العديد من الصعود والهبوط هذا الأسبوع، قد يدخل شخص غريب في الحياة وقد تتعقد الأمور، لا تدع الأمور تخرج عن نطاق السيطرة، بدلاً من ذلك ، تحدث مع الشريك وتوصل إلى قرار.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد يواجه رواد الأعمال صعوبة في العثور على أموال هذا الأسبوع، فإن رجال الأعمال المحظوظين سيحصلون على قروض بنكية أو مساعدة من شركاء جدد. 

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