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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قبل ما تاكل الفسيخ والرنجة.. جمال شعبان يقدم نصائح لتفادي الخطر

جمال شعبان
جمال شعبان

مع الاحتفال بعيد شم النسيم يحرص الكثيرون على تناول الأسماك المملحة كالرنجة والفسيخ وغيرها من الأنواع الأخرى.

 

قدم الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، نصائح ضرورية في شم النسيم قبل تناول الفسيخ والرنجة."

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وكتب جمال شعبان في منشوره:"شم النسيم …ليس شم الفسيخ …الملح هو العدو  الأول للقلب والشرايي…..لذا ينصح مرضي السكر والقلب واصحاب الامراض المزمنة بعدم تناول هذه الاسماك المملحة لما لها من اثار ضارة علي صحتهم."

 

وتابع:"امابخصوص الأصحاء  المصممين علي  تناول الفسيخ …لابد من الاكثار من الخضراوات الطازجة مثل" البصل الاخضر" و"الخس" معالفسيخ لما للخضروات  من خواص  مضادة للأكسدة وقدرة علي امتصاص السموم من الجسم."

 

وأضاف:"كما أوصي بعدم الاسراف في تناول الأسماك المملحة…بحيث لا يتجاوز 150 جراماً في الوجبة الواحدة لتجنب حدوث وعكة صحيةقد تكون خفيفة مثل التلبك المعوي و سوء الهضم والحموضة وقد تكون وعكة متفاقمة في صورة احتقان رئوي وارتفاع شديد في ضغط الدم وربما تصل إلي حد التسمم."

 

ونعيد التأكيد علي ضرورة مقاطعة  الأسماك المملحة  من الذين يعانون من امراض القلب والشريان التاجي

 

وهبوط القلب وارتفاع الضغط  حيث تتعارض هذه الحالات  مع الملح , واولها المرضي الذين يعانون هبوطا في القلب."

كتب جمال شعبان:"فيجب عليهم الابتعاد تماما عن الفسيخ لان تناوله يسبب لهم هبوطا حادا وارتشاحا رئويا متفاقماً وهبوطا عاما منالممكن ان يدخل بموجبها المريض العناية المركزة وتظهر الاعراض  علي هؤلاء المرضي في صورة تورم في القدمين والبطن.

قد يتفاقم إلي احتقان رئوي حاد وأوديما رئوية خطيرة جداً….وكذلك مرضي الضغط المرتفع فإن تناول هذه الاسماك بهذه الكميات منالاملاح يؤدي الي ارتفاع  قد ينتهي  بذبحة صدرية وارتشاح في المخ وينصح هذه الشريحة من المرضي بعدم الاقتراب من هذه الاسماكبكل انواعها تفاديا لعواقب وخيمة وحتي لا تحدث وعكات صحية غير محمودة العواقب."

أما مشكلة التسمم الناتج عن أكل الفسيخ فهي ناتجة من طريقة التحضير غير السليمة  من الناحية الصحية لقلة وجود الملح بالفسيخ وعدمتركه وقتا كافيا لمدة لا تقل عن 30 يوما.

وجدير بالذكر أن السموم الموجودة بالفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها علي الانسان الا اذا تعرض الفسيخ لدرجة حرارة عالية جدا.

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