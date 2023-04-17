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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا ستبدأ مفاوضات مع بولندا بشأن صادرات المنتجات

صدى البلد

قال وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني ميكولا سولسكي إن أوكرانيا ستبدأ مفاوضات مع بولندا بشأن مسألة صادرات المنتجات يوم الاثنين، مضيفا أنه من المقرر إجراء محادثات مماثلة مع رومانيا وسلوفاكيا يومي الأربعاء والخميس.


قالت بولندا والمجر يوم السبت إنهما تحظران استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى 30 يونيو ، مشيرين إلى الحاجة إلى حماية المزارعين المحليين من التدفق غير المنضبط للحبوب الرخيصة من أوكرانيا. وقال وزير الزراعة البلغاري يافور جيتشيف إن بلغاريا تدرس أيضًا مثل هذه الخطط.
'ستكون هناك مفاوضات صعبة في الأشهر المقبلة ، بسبب التصدير النشط لمنتجاتنا إلى دول الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لبولندا ، فستبدأ المحادثات غدًا. وسنلتقي غدًا في وارسو وسنبلغ الجميع. نعتقد أن الأول يجب أن تكون الخطوة فتح العبور.


وأضاف الوزير أنه من المقرر عقد جولتين منفصلتين من المفاوضات مع رومانيا وسلوفاكيا يومي الأربعاء والخميس على التوالي.

 

في وقت سابق يوم الأحد ، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن سولسكي عقد اجتماعا عبر الإنترنت مع نظيره المجري ، استفان ناجي ، لمناقشة تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى البلاد.
وجاء في البيان أن 'سولسكي شدد على ضرورة مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية وعدم جواز اتخاذ قرارات أحادية الجانب.


بدوره ، أعطى ناجي تأكيداته بأن المجر ستواصل عبور المنتجات الزراعية القادمة من أوكرانيا.


في أواخر مارس ، نشر رؤساء وزراء بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا رسالة مفتوحة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، تدعو إلى اتخاذ تدابير لمواجهة الآثار السلبية لزيادة واردات الحبوب الأوكرانية. منذ أوائل فبراير ، قامت العديد من منظمات المزارعين البولندية بحملات ضد الحبوب الأوكرانية المستوردة ، ذات الجودة الرديئة في المقام الأول ، والتي كانت تغرق السوق البولندية وتضر بالإنتاج المحلي.

وارسو تصدير المنتجات الزراعية إجراء محادثات فون دير لاين بولندا ورومانيا بولندا والمجر

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