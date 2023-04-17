اليوم.. الانتهاء من تصوير مسلسل "سوق الكانتو"

ينتهي اليوم الاثنين، صناع مسلسل “سوق الكانتو” من تصوير احداث العمل في مدينة الانتاج الاعلامي.

وانتهى أمير كرارة وصناع العمل من تصوير المشاهد القبل الاخيرة أمس، على أن ينتهي التصوير اليوم.

يُذكر أن حلقات مسلسل "سوق الكانتو"، تذاع على قناة dmc، الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في الثانية صباحاً.

يُذاع مسلسل سوق الكانتو على قناة الخليجية فى تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.