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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إنشاد وتنورة في سهرات وليال رمضانية بثقافة الجيزة

صدى البلد

شهدت مواقع فرع ثقافة الجيزة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالا بليالي رمضان.

 

تضمن البرنامج ليلة رمضانية بمكتبة الصف الثقافية الجديدة أحيتها فرقة النيل للإنشاد الديني بمجموعة من الأغاني الدينية والابتهالات والأناشيد الدينية، بجانب محاضرة بعنوان "حروب الجيل الرابع وأثرها على الشباب والمجتمع" قدمها كرم ربيع، الذي تحدث عن حروب الجيل الرابع التي تعتمد على أسلحة معنوية هدامة بالغة الشراسة باستخدام كل أدوات ووسائل الميديا والدعاية الحديثة الأكثر تطورا لشن هجمات كاسحة على ثقافة وأيديولوجية العدو باستغلال الاختلافات العرقية والدينية، كما أشار "ربيع" إلى أساليب هذه الحرب التي تقوم على تكثيف الشائعات وزرع العملاء وحشد الكتائب الإلكترونية التي تروج الأكاذيب والأخبار الزائفة لهدم الدولة من الداخل، وضمن مبادرة اعرف بلدكم أدار شعبان كمال مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى على الفائزين.

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شاركت مكتبة دور التربية بالتعاون مع دور التربية الاجتماعية بالجيزة ودار الفتيات بالعجوزة في احتفالية ختام الدورة الرمضانية لأبناء دور الرعاية الاجتماعية، حيث قدم كورال أبناء الدار مجموعة من الأغاني الرمضانية منها "رمضان جانا، شهر الخير، والله لسة بدري"، إلى جانب عرض التنورة التراثية للفنان خالد السيوفي، مع عرض فني للفنون الشعبية، وفقرة الإنشاد الديني والتواشيح لمواهب المكتبة.

 

وبمركز شباب الصفا أقيمت ليلة رمضانية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة د. أحمد الوكيل، حيث تفاعل الحضور مع عرض فرقة التنورة التراثية على أنغام باقة من الأغاني الدينية ذات الطابع الرمضاني، بجانب ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم على قماش الحرير من تنفيذ د. أماني الشيخ.

 

وأقامت مكتبة السلام الثقافية بالتعاون مع نادي شباب كفر نصار سهرة رمضانية تضمنت مجموعة عروض فنية لرقصات استعراضية نوبية، بجانب عرض عرائس الماريونت المحببة للأطفال للفنان محمود مكي، بالإضافة إلى فقرة فنية لعرض التنورة التراثية، كما قدمت ولاء زرزور محاضرة تفاعلية مع الأطفال عن فضل صيام شهر رمضان وتوضيح الهدف من الصيام، وفضل قيام ليلة القدر، وأوضحت مفهوم التكافل الاجتماعي ودوره في ترسيخ قيم المودة والإخاء في المجتمع.

 

وبالتعاون مع مركز شباب بشتيل، قدم مركز طفل المنيرة الغربية عرضا فنيا للتنورة التراثية، وفقرة "كريزي كلاون" الترفيهية التي تضمنت ألغازا ومسابقات وتوزيع هدايا رمزية، بينما احتفت مكتبة امبابة بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى شلل الأطفال، بيوم اليتيم الذي تضمن فقرة التنورة التراثية، وعرض الأراجوز والعرائس المتحركة مع تكريم أمهات الأيتام.

 

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الجيزة برئاسة د نهى نبيل، وتمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث قدم الفرع برنامجا ثقافيا وفنيا حافلا على مدار ليالي رمضان.

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