هنبوظ الريجيم.. طرق تناول الفسيخ أثناء الدايت

نشرت الدكتورة أسماء أحمد اخصائية التغذية العلاجية منشورا عن طرق تناول الفسيخ خلال الدايت.

وقالت أسماء إن الرنجة والفسيخ من أكثر الأكلات التي تسبب زيادة الوزن لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح

التى تخزن فى الجسم،

كما أنها تساعد على فتح الشهية،

فضلا عن احتوائها على سعرات حرارية كبيرة وكل هذه الأمور تجعل الرنجة والفسيخ من أكثر الأمور التي تدمر الريجيم.

وأوضحت أن السعرات الحرارية في الفسيخ كالتالي:

100 جرام من الفسيخ تحتوي على 205 إلى 300 سعر حراري.

وتحتوي 100 جرام من الرنجة من 180 إلى 200 سعر حراري.

أما السردين فهو أعلى من الفسيخ والرنجة، ويحتوي كل ـ 100 جرام منه على 200 إلى 220 سعر حراري.

أكل الفسيخ في الدايت

وقدمت نصائح وحيل لتناول الفسيخ والرنجة خلال فترة الريجيم:

تتمثل تلك الحيلة في نقع الرنجة والفسيخ فى ماء ساخن لمدة خمس دقائق لامتصاص الأملاح منها،

مع عدم تناولها مع الطحينة نهائيا، نظرا لسعراتها الحرارية العالية.

مع الإكثار من تناول البصل والليمون، موضحا أن أقصى كمية يمكن تناولها فى اليوم هى سمكة واحدة فقط متوسطة الحجم من الرنجة أو الفسيخ.