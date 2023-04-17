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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول : الأسعار الحالية تشجع الشركاء على بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج

الاجتماع الدوري الثالث
الاجتماع الدوري الثالث لمتابعة سير العمل

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري الثالث لمتابعة سير العمل فى تنفيذ خطط تكامل وتحسين كفاءة العمليات بين الشركات ذات معدلات الإنتاج الصغيرة ، والذى تم تخصيصه لشركات الإنتاج بمنطقة الصحراء الغربية.

وأكد الملا على أهمية التنسيق بين الشركات من خلال استخدام التسهيلات المتاحة بمنطقة الصحراء الغربية التى تعد أحد أهم مناطق الإنتاج البترولى فى مصر ، والعمل بطرق غير تقليدية للتغلب على تحديات التناقص الطبيعى للإنتاج ، مؤكداً أن الأسعار الحالية تشجع الشركاء على بذل المزيد من جهود زيادة الإنتاج.

جدير بالذكر أن استراتيجية الوزارة لتعظيم العمل والإنتاج تهتم بكافة عناصر المنظومة البترولية لدورها الهام اقتصادياً وخدمياً ، وأن منظومة تعظيم إنتاجية الشركات ذات المعدلات الإنتاجية الصغيرة بمناطق سيناء والصحراوين الشرقية والغربية ، تتضمن تشجيع العمل على المزيد من التنسيق وتنظيم إدارة العمل بين الشركات باستغلال ما لدى هذه الشركات من كفاءات فنية وبنى تحتية لزيادة الإنتاج، من خلال عدد من المحاور، على رأسها إدارة الخزانات من خلال تحديد أفضل مواقع حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية والتنموية ومتابعة وتنفيذ خطط تنمية الحقول وتحديثها بصفة دورية، وإدارة عمليات الحفر بما يضمن الاستفادة من الخبرات المختلفة فى تصميم ووضع أفضل برامج الحفر والإصلاح وإكمال الآبار ووضع الأولويات لأجهزة الحفر والإصلاح، وإدارة عمليات تسهيلات الإنتاج للوصول لأعلى تكامل واعتمادية وكفاءة تشغيلية، وضمان توفير المهام اللازمة للإسراع بخطط الحفر ووضع الآبار على الإنتاج، سواء كانت آبار استكشافية أو تقييمية أو تنموية أو إصلاح أو إعادة تشغيل الآبار وتقليل فترات التوقف للصيانة، وإلى جانب ذلك العمل معاً فى كل منطقة من هذه المناطق لتوفير مخزون استراتيجى للمعدات والآلات اللازمة لعمليات الحفر والإنتاج وتوفير اللوجستيات اللازمة للتشغيل بأعلى كفاءة ممكنة، وتطوير جميع الورش كورش الصيانة وغيرها مما ينعكس على تحفيز العمل وجذب الاستثمارات.

وحضر الاجتماع  المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى ، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة ونائبه للإنتاج المهندس أحمد مصطفى  ورؤساء وممثلو الشركاء فى شركات العلمين والفيوم ومارينا وأوابكو لإنتاج البترول.

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البترول الشركات الصحراء الغربية الإنتاج البترولى وزير البترول والثروة المعدنية

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