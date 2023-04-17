وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام مجموعة السبع بمواجهة مختلف التحديات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام مجموعة السبع بمواجهة مختلف التحديات.

وكتب بلينكن - في تغريدة، عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم /الاثنين/ - "ناقشنا في الجلسات الوزارية لمجموعة السبع العديد من التحديات.. وناقشنا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى تعزيز السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى معالجة مخاوفنا المشتركة عبر الشرق الأوسط ووسط آسيا".



جدير بالذكر أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، أكدوا ضرورة التعاون بشأن التعامل مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك خلال محادثاتهم الجارية لليوم الثاني على التوالي في بلدة كارويزاوا بوسط اليابان.