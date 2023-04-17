طقس شم النسيم.. ارتفاع درجة الحرارة وتحذير من البرودة في المساء

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، وهو يوم شم النسيم

وقالت انه، يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وسنشهد أجواءنا مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

وأوضحت الهيئة أن جميع أنحاء البلاد تشهد أجواء مشمسة وحارة، لتأثرها بكتل هوائية جنوبية حارة، وامتداد مرتفع جوي في أعلى طبقات الجو، لذلك تزداد فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار، فيزداد الشعور بارتفاع في درجات الحرارة.



من جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر على مدار الأسبوع، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية بين صحراء شبه الجزيرة العربية وبعض المناطق من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع الحرارة..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو



