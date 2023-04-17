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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار حملات متابعة الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة شن حملات دورية على الأسواق لمتابعة جودة المنتجات وتوافرها والتأكد من الإعلان عن أسعار المنتجات بشكل واضح أمام المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة  على إحاطة المواطنين بالإجراءات التي تتم على أرض الواقع.

وشنت أجهزة حى منتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني  رئيس الحي، حملة مكبرة تم خلالها إعدام 26 كيلو مواد غذائية  لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 4 إنذارات لبعض المنشآت التجارية لتوفيق أوضاعها البيئية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين،  و 4 محاضر لعدم توفر اشتراطات نظافة بها.

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وشن حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه رئيس الحي حملة مكبرة على الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية المنتجات في الأسواق والإعلان عن الأسعار بشكل واضح على المنتجات، وقد تم خلال الحملة التفتيش على محال الحلويات والأسماك المملحة.

وتم تحرير 4 محاضر من قبل مسئول التموين،  و 6 محاضر صحة، وإعدام 3 كجم أغذية فاسدة، والتحفظ على 3 عينات غذائية،  و 50 علبة سجائر، وتحصيل. 7 آلاف جنيه غرامة فورية .

وتواصل باقي الأحياء والأجهزة المختصة شن الحملات الدورية والمفاجئة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

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