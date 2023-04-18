وافد بالأزهر من أفغانستان يقرأ "سورة القدر" بصوت مؤثر

شارك غلام محمد هشام، الوافد الأزهري من دولة أفغانستان ، بتلاوة قرآنية مجودة لسورة القدر، احتفالا بليلة القدر التي توافق ليلة السابع والعشرين على أرجح أقوال العلماء.

وقرأ الوافد الأفغاني، بالتلاوة القرآنية المجودة، بصوت مؤثر متقنا لأحكام التجويد والمقامات الصوتية، وذلك في فيديو أرسله إلى موقع “صدى البلد”، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.



احتفالية ليلة القدر

من ناحية أخرى، احتفل الجامع الأزهر، بليلة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان لعام ١٤٤٤ من الهجرة المباركة ، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، والدكتور محمود الصاوي وكيل كليتي الدعوة والإعلام السابق، والدكتور اسامة هاشم الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر الشريف.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة قرآنية من القارئ الشيخ محمد عبد البصير القاري بالإذاعة والتليفزيون ، ونقلت الاحتفالية الإذاعة المصرية والبرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم، والمبتهل محمد علي جابين.