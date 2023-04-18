مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 26.. جعفر العمدة يقترب من العودة لابنه.. ومنى زكي تقرر بيع المركب لهذا السبب

شهدت الحلقة 26 من مسلسلات شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها، من خلال التقرير التالي.

مسلسل الكبير أوي 7

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26، يتم تحديد موعد زفاف حفني الديب (كمال أبو رية) على الكبيرة (سما إبراهيم) في ظل اعتراض الكبير ابن شقيق الأخيرة، على هذه الزيجة.

وفي الوقت ذاته، بتم التخطيط لقتل حفني الديب، في حفل زفافه على الكبيرة، بينما يحاول عمدة المزاريطة، إفساد حفل الزفاف، وتختتم أحداث الحلقة بإقامة حفل زفاف حفني والكبيرة.

مسلسل سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 26، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26، يقوم حامد (أحمد السعدني) بقطع الطريق على جنود الحملة الفرنسية، وتكبيلهم في جذوع النخل، لإعطاء رسالة إلى نابليون بونابرت.

ويقوم الجندي الفرنسي بوشار، بإشهار إسلامه للزواج من الفلاحة المصرية سعاد، ويستقر على اسم بشار له، في الوقت الذي تذهب فيه صافية (حنان مطاوع) للزواج من حامد، رغم رفض والدتها للزيجة.

وتنتقل أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26، إلى عام 2012، حيث تظهر شمس الكويتية كإحدى عشيقات مسعود (عمرو عبد الجليل)، ويقدمها لاتباع الإخوان المحظورة على أنها ستحول محتوى قناتها عبر يوتيوب، لمحتوى ديني.

ويذهب حامد (أحمد فهمي) إلى زوج شقيقته معتصم (علاء حسني) ويقرر طرده من منزله، واتخاذ بيت آخر غير بيته لكيون مقر لحزب جماعة الإخوان المحظورة (الحرية والعدالة).

مسلسل ستهم

شهد مسلسل ستهم الحلقة 26، بطولة النجمة روجينا، تطورات عديدة في الأحداث، والتي كانت بدايتها مع هروب ماشا الشخصية التي تقدمها الفنانة الروسية “آنا مينشيكوفا”، بعد الحادث الإرهابي الغادر، الذي استهدف المصلين أثناء صلاتهم بالمسجد.

وقامت ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا "ست بـ100 راجل"، بمساعدة شقيقتها جبر الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عبد الحافظ، وكذلك شقيقها الأصغر مصطفى الشخصية التي يقدمها الفنان إبراهيم السمان، وأرسلت لهم مبلغا من المال لكي يساعد جبر في فتح مشروع جديد، وعدم العمل في المحجر، بينما مصطفى لكي يعمل عملية جراحية لزوجته لكي تساعدهم في الإنجاب، وهذا ما قالته بخيبته "غادة طلعت" لجبر، قائلة :"ستهم عملت اللي معملوش رجالة بشنبات"، وهو ما أثار غضب جبر.

مسلسل عملة نادرة

شهدت الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة، العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الاحداث بزيارة دميانة لنادرة تجلس معها وتطعمها بيديها تقترب منها نادرة لتأكل ثم تسألها عن الثمن الذي دفعه عبد الجبار لها لكي تتخلص منها، "فلاش باك" لأنس وهي تسمع حديث والدها مع دميانة وتتصل بنادرة وتخبرها، تخبرها دميانة باكية انها اختارت حياتها بعد تهديد عبد الجبار لها وتؤكد دميانة لنادرة انها لا تهتم الا بأمرها وامر ولدها غير معتبرة مشاكل وهموم من حولها، تطلب منها نادرة الرحيل وتطلب منها دميانة السماح وتشير لها نادرة بالموافقة.

تشير دميانة للقط برأسها وكأنها تؤكد على انقضاء امر ما ويبادلها القط الإشارة وكأنه فهم قصدها، يخبر القط عبد الجبار ان دميانة نفذت المطلوب منها ويبتسم عبد الجبار، تستعد دميانة وزوجها عزت لترك النجع بأسرع وقت ممكن، تحكي نادرة لحسن أبو عصايا ما حدث ويطلب منها عدم الخروج من البيت خوفاً عليها، تتصل نادرة بعبد الجبار وتكشف له خطته، يذهب عبد الجبار لبيت دميانة ولكنه لا يجد أحد.

مسلسل جميلة

شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل جميلة ، تطورات جديدة والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني لهذا العام.

وشهدت الحلقة السادسة والعشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج ، حيث طلب يونس من جميلة ان تحفظ السر، وتعده جميلة ويخبرها ان والدته متزوجه من هشام وتشاهد جميلة الفيديو الذي قام بتصويرة لهم، تذهب جميلة لهشام وتسأله عن زواجه بنرمين ويخبرها ان هذا الزواج هرباً من جحيم شيري، تخبره جميلة ان زواجه من نرمين خيانة لزياد صديقة خاصاً انها ام ابنه وخيانة لزوجته شيري.

تطلب جميلة من هشام ان يخبرهم بزواجه من نرمين قبل ان تخبرهم هي.

تقترح نرمين على هشام اعلان زواجهم غير معتبرة لصديقتها شيري ولكنه يقترح عليها انهاء زواجهم، وتهدده باحتفاظها لتسجيلات يتحدث فيها عن جميلة، ، يجلس هشام مع شيري في مطعم وتقوم بسكب الطعام علية وتخبره بزواجه من نرمين، يتصل هشام بنرمين ويخبرها بما حدث ويؤكد لها ان جميلة لم تخبر شيري.

مسلسل جعفر العمدة

شهدت الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الاحداث المثيرة والهامة، ورأي جعفر العمدة ؛ زوجته دلال في المستشفي اثناء ذهابه الي بلال شامة .

وتتفاجئ دلال بوجود سيارة جعفر العمدة ؛ لتذهب مسرعة الي البيت وتبتكر حيله للخروج من هذا المأزق.

في الوقت ذاته ذهب سيف الي عايدة لكي يتحدث معها بشأن خلافها مع جعفر العمدة وجاءت ايضا صفصف وتفاجأت ان سيف يستخدم الملعقة في الشاي مثل ابنها.

مسلسل رسالة الإمام

شهدت الحلقة 26 من مسلسل “رسالة الإمام” تطورا جديدا في الأحداث حيث دخل الإمام الشافعى “خالد النبوى” في حالة من الجدل الشديد مع طلاب العلم بسبب خلافه مع بعض ما توصل اليه الإمام مالك.

ودخل الإمام الشافعى في مشاهد كلامية مع ابن عبد الحكم “جمال عبد الناصر” ولذى يرى أن الإمام مالك هو المرجع الرئيس وأكثر الأئمة علم وهو نفس رأى الإمام الشافعى إلا انه يختلف معه فى بعض الأمور خاصة أنه كان يفسر بعض الأمور الفقهية على القرأن والسنة والرأي ولكن الشافعي يرى أن تفسير الإمام لابد ان يكون من كتاب الله وسنة رسوله فقط.

أما السرى “حمزة العيلى" قرر ان ينقل الجروى “نضال الشافعى” الى تنيس ليبعده عن الفسطاط، وهو الامر الذى اغضب الجروى لكنه امتثل الى أوامره بحكم أنه والى الفسطاط الجديد.

مسلسل الأجهر

عرضت اليوم الحلقة 26 من مسلسل "الأجهر" والتى شهدت عدد من الأحداث المثيرة والمهمة.

وشهدت أحداث الحلقة 26 من الأجهر، طلب ميدا “أحمد صفوت” من شتا “محمد جمعة”الزواج من جميلة على سنة الله ورسوله، ويخبره أن يطلبها من الأجهر، وأنه لا يقبل هذا العرض.

تفاجأ نهلة “درة” والدها أنوش أن شريف منصور طلب الزواج منها، ويعنفها قائلا إنه يرفض هذا الزواج الذي يتم في السر بين فتاة ورجل في سن جدها.

ويخبر الأجهر “عمرو سعد”باهي شريف منصور “أحمد مجدى” أنهم أصبحوا شركاء وحصل على 30٪ من أسهم الشركة التي يمتلكونها، وينقذ الأجهر باهي من القتل.

مسلسل المداح

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 26 تطورا جديدا فى الأحداث، حيث يحاول صابر “حمادة هلال” أن يخفف من صدمة رحاب “هبة مجدى” والتى شاهدت قرين زوجها الا ان صابر قال لها انه حلم وليس حقيقة.

بينما يحاول وليد “تامر شلتوت” أن يعدل من مسار صابر ويقول له لابد من الرجوع إلى الكتابات التى قمت بتفسيرها.

بينما يتوجه زين “محمد عز” للشجار مع هايم “محمد رياض” الا ان الأخير يسيطر عليه.

وتحلم “أمينة” حلما مخيفا بأنها وضعت جنينها ويظهر لها فى الحلم الجن فى صورة جمال “محمد مهران” وهو الأمر الذى يتسبب فى فزعها.

أما صابر يتوجه إلى تاج “يسرا اللوزي” فى الاتيليه الخاص بها ويقول لها انت متعمدة تختفى بعيدا عنى لترد له اه لابد. كنت ابعد عنك حتى لا ابعدك عن زوجتك وابنك ويقول لها صابر لكن انا عايزك وجلسا سويا ليتحدث معها عن كافة ما تعرض له فى الفترة الأخيرة.

مسلسل حرب

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حرب، بدء الضابط عمر والذي يقدمه محمد فراج، في كشف غموض شخصية المهندس زياد، والمكلف بتصنيع الصاوريخ من قبل الظافر (أحمد السقا) لمهاجمة الجيش.

ولاحظ الضابط عمر تغير سلوك المهندس زياد، وبدء طريقته العدوانية عليه أثناء ممارستهم للرياضة معا، وهو ما جعل الضابط عمر يبدأ في البحث وراء شخصيته، ومن المفترض أن يقوم بكشفها في الحلقات القادمة.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة أيضا فشل المهندس زياد في صناعة الصاوريخ المكلف بتصنيعها من الظافر لمهاجمة الجيش بها.

وحاول الظافر والذي يجسد شخصيته أحمد السقا في استقطاب عدد من الشباب لينضمو إلي الجماعة الإرهابية وتكليفهم بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش

مسلسل اكس لانس

اذيعت الحلقة ال 26 من مسلسل اكس لانس ، والذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد الي الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات طويلة .

وشهدت الحلقة ال 26 من مسلسل اكس لانس عدد من الاحداث ومنها عودة مؤنس “ ابرام سمير ” وسمر “ ويزو ” من الاجازة كما بدا الحناوي “ محمد سعد ” وزوجته في التفكير في خطه ليفسدوا خطة العصابه .

اما مؤنس “ ابرام سمير ” فقد اكتشف انه تعرض للنصب من قبل اصدقاء الجامعة الذين حصلوا منه علي اموال مقابل شراكته .

مسلسل حضرة العمدة

شهدت الحلقة 26 من مسلسل حضرة العمدة، تشاجر دياب (إدوارد) مع صلاح، بسبب إعطائه فيديوهات كاميرا المراقبة التي سجلت جريمة قتل سلمى، للعمدة صفية لتقدمها للنيابة.

فيما ناقشت العمدة صفية، مشكلة المستريحين، الذين يجمعون الأموال من أهالي القرية، بهدف النصب عليهم، مع رئيس المباحث، في محاولة للتوصل إلى حل يحمي أهل قرية “تل شبورة”.

وشهدت الحلقة مفاجأة، حيث دفنت شلباية، زوجها “محجوب”، (محمد مهران) حيا، بعد أن اكتشفت خيانته لها وزواجه من سيدة أخرى، تدعى “منال”، وتجسدها الفنانة الشابة ساندي مراد.

مسلسل ليل أم البنات

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 26 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يحاول راضى "ياسر على ماهر" أن يقف بجوار ليل وبناتها "سهير رمزى" بعد ما تعرضت له واتهامها فى قتل نجيب "ناصر سيف" والد زين "محمد مهران" والذى اعتدى على ابنتها عالية "هايدى رفعت".

ويذهب راضى إلى ليل فى السجن ويطلب منها أن تسامحه على كل ما اقترفه فى حقها وبناتها ويؤكد لها انه لن يتركها ويدافع عنها باستماته وكذلك سيف مع بناتها ويعطيهن حقهن.

بينما شيرين "فريال يوسف" تطلب من صديقة عالية المذيعة الشهيرة أن يقدم سويا برنامج من أجل تحويل قضية ليل إلى رأى عام وتدافع عنها ولكن عالية أكدت أن الحل الوحيد أن زين يعترف بأنه تعدى عليها حتى تخرج من محبسها.

ويكشف زوج إحدى بنات ليل وهو محامى أن هناك شخص ما قام بدخول فيلا نجيب وفصل الكاميرات المراقبة وذلك بعد خروج ليل من الفيلا ليطمس ما يفعله ومن الأرجح هو الذى ارتكب جريمة القتل

مسلسل سوق الكانتو

شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الاحداث المشوقة حيث كشفت الحلقة عن النصب على فتحي عبد الوهاب، حيث اكتشف ان الشخص الذي طلب منه مبلغ مالي للحصول على البشوية مجرد نصاب.

‎كما اكتشفت مي عز الدين، أن جدتها قامت ببيع نصيبها في السوق للدولة ولم تعد ملك لراوية أو لرشاد وليس لهم بارض السوق اي احقية.

يُذكر أن حلقات مسلسل "سوق الكانتو"، تذاع على قناة dmc، الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في الثانية صباحاً.

مسلسل ضرب نار

شهدت الحلقة 26 من مسلسل ضرب نار ؛ مقابلة بين مهره وجابر الكوماندا، واقتحم جابر الكوماندا سيارة مهره وتحدث معها انه لم يختر ان يتاجر في السلاح او الادوية .

وفي نهاية اللقاء اعطى لها جابر الكوماندا السلسلة التي كانت قد تخلت عنها بعد خروجه من السجن.

١٠٠ حمدالله على السلامة

عرضت مساء اليوم الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" الذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة السادسة والعشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" التي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الاحداث بخروجهم جميعاً من الصحراء سالمين وتركهم للحسيني، خوفاً من رد فعل الجدة سوسو، وتقترح سميحة الذهاب لها مع أكرم و فوقية و ترك أبنائها مع علي و الضابط حسام.

وتقابل ايزابيلا- الفنانة ليلي العزب، سميحة و اكرم و فوقية ببرود نظراً لانقطاع علاقتها مع سوسو منذ فترة نتيجة خلافات بينهم وترفض حتى ذكر اسمها امامهم.

وتحاول معها سميحة و تطلب منها عنوان الجدة سوسو لأقناعها بالاعتذار لها، وتسأل سماح حسام عن سبب قدومه اليهم و يخبرها انه جاء من اجلها ومن اجل حل المشكلة.

مسلسل تغير جو

شهدت الحلقة 11 من مسلسل تغيير جو، مغامرة من نوع مختلف بطلتها منة شلبي لمطاردة سارق حقيبتها قبل أن تتورط في بيع منزلها بمبلغ زهيد.

تواصل عصام عمر في الحلقة الماضية مع المشتري لمنزل منة شلبي، وعرض عليه منحه عقد البيع مقابل 10 آلاف دولار، فقرر المشتري مساومة “شريفة” على سعر المنزل وبيعه مقابل 5 مليون بدلا من 10.

قررت شريفة أو منة شلبي مطاردة محامي المشتري فور وصوله إلى لبنان، وتتبع خط سيره حتى يلتقي بعصام عمر، والحصول على العقد قبله عودته إلى مصر.

مُسلسل "تغيير جو" بطولة منة شلبى، وتجسد فيه شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما؛ عندما تتعرف على أستاذ التاريخ “إياد نصار” الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.

تحت الوصاية

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الأحداث المشوقة حيث بدأت بمشهد فلاش باك نرى من خلاله ضرورة إجراء ياسين عملية جراحية بالعين.

قررت منى زكي، بيع المركب لاجراء العملية بشكل عاجل، ووافق الجد ان يذهب معها للمجلس الحسبي ولكن الإجراءات تعطل عملية البيع.

مسلسل تلت التلاتة

‎شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الاحداث المشوقة، حيث قامت غادة عبد الرازق بفضح مي سليم أمام الشركة و الاساءة لسمعتها.

ويقرر أمجد أن يجعل شقيقته تأخذ ابنه وتسافر به الى المانيا وان يجعل شقيقه وصيا عليه، ويحضر لمعركته مع فريدة.

‎بينما تستمر ليلى أحمد زاهر، في علاقتها بحبيبها جو، الذي حذرها منه أمجد، وذهبت صديقة سمر إلى منزل أهلها حتى تعطيهم مبلغا من المال، ولكنها تفاجأت انه جاء رجل وأعطاهم مبلغا من المال.