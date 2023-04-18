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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مذهل.. اكتشاف مجرة جديدة مُضاءة بالأشعة تحت الحمراء

اكتشاف مجرة جديدة
اكتشاف مجرة جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي، التابع لـ"ناسا"، منظرًا خلابًا لـ مجرة Arp 220، وهي مجرة ​​فائقة الإضاءة بالأشعة تحت الحمراء (ULIRG)، تقع في كوكبة Serpens، على بعد 250 مليون سنة ضوئية من الأرض.

مجرة Arp 220 هي في الواقع اندماج مجرتين حلزونيتين بدأتا في الاصطدام منذ حوالي 700 مليون سنة، مما أدى إلى انفجار مكثف من تشكل النجوم.

واليوم، Arp 220 هي موطن لحوالي 200 عنقود نجمي ضخم، تقيم في منطقة كثيفة مليئة بالغبار لا تزيد مساحتها عن 5% من قطر مجرة ​​درب التبانة.

إن سطوع Arp 220 في ضوء الأشعة تحت الحمراء جعلها هدفًا مثاليًا ليلتقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وفي الواقع، المجرة لها لمعان يزيد عن تريليون شمس، مما يقزم سطوع مجرة ​​درب التبانة- الأكثر تواضعًا- لحوالي 10 مليارات شمس، وهذا يجعلها الأقرب والأكثر سطوعًا من بين عمليات الاندماج المجرية الثلاث الأقرب إلى الأرض.

مجرة ناسا Arp 220 أشعة تحت الحمراء جيمس ويب الفضائي تلسكوب جيمس ويب

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