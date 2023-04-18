عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تشارك جمهورها صورا من كواليس مسلسل جت سليمة

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها صورًا من كواليس مسلسل “جت سليمة”، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت دنيا سمير غانم في الصور بشعر باللون البينك، مرتدية فستانا خلابا، ونالت اطلالتها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وشهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل جت سليمة احداثا كثيرة حيث اعطت دنيا سمير غانم درسا ضد التنمر الذي يعاني منه البعض، من خلال قصة ملكة الأنوف (سلوى خطاب) التي تتعرض للتنمر منذ صغرها بسبب طول أنفها، وكانت تدعمها دنيا وتخبرها أن الجمال جمال الروح وليس الشكل، وأنها إذا عاملت من حولها برفق ولطف سيحبونها على الرغم من شكلها.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

وتدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات ، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

الفنانة دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم مسلسل “جت سليمة” جت سليمة أغاني دنيا سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

ادعاءات إخوانية .. مصدر أمني: لا صحة لإنهاء نزيل حياته في مركز الإصلاح والتأهيل

بشأن الهدنة.. بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

اجتماع عاصف بـ الأهلي .. ننشر عقوبات الانسحاب من مباراة السوبر المصري

الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

لاعبو الأهلي ومؤمن زكريا.. فرج عامر: اللي يحبه ربنا بيحبب فيه خلقه

من داخل الملعب.. كهربا يوجه رسالة إلى مؤمن زكريا

عقب تألقه في مباراة سموحة.. كهربا يتصدر التريند الأول عبر تويتر

بـ رسالة.. أول رد فعل من كهربا عقب قرارات لجنة الانضباط

كلهم زملكاوية.. تعليق مثير من خالد الغندور علي أبطال مسلسل جعفر العمدة

بسبب أغنية الجمال معاملة.. رامي رضوان يتغزل في زوجته دنيا سمير غانم

عقب وفاة والدته في مسلسل بابا المجال.. مصطفي شعبان: من أصعب المشاهد

ترشيحاتنا

الزراعة ×المحافظات.. ضبط لحوم وأسماك مملحة غير صالحة

داخل شقته.. العثور على جثة سائق مقتولا في الجيزة

3.7 % زيادة بأسعار الذهب بمصر والجرام يربح 630 جنيها منذ بداية 2023

هدية الرئيس للأسوانيين.. وزير النقل يعلن بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق

التتر السبب|مش هشتغل مع محمد سامي تاني.. حقيقة خلاف مخرج جعفر العمدة وزينة

البحوث الفلكية تستعد لاستطلاع هلال عيد الفطر 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحبس زبائنه.. مطعم على شكل زنزانة في دولة عريبة.. شاهد

مش بيسيب حقه| هذه الأبراج الأكثر انتقاما..هل أنت منهم؟

علامة في الوجه تنذر بـ ارتفاع الكوليسترول بالدم.. تعرف عليها

الدبابير الآسيوية القاتلة تهدد بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

الموضوع كبير.. قصة رجل حامل في سن الأربعين.. تفاصيل مذهلة/ فيديو جراف

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ