الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة نادي الزمالك في عودة حارس المرمى أحمد نادر السيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. الزمالك يرغب في عودة أحمد نادر السيد الموسم المقبل من رحلة الاحتراف لتدعيم حراسة المرمى”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستئانف الفريق تدريباته غدا، الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.