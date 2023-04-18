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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة نادي الزمالك في عودة حارس المرمى أحمد نادر السيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. الزمالك يرغب في عودة أحمد نادر السيد الموسم المقبل من رحلة الاحتراف لتدعيم حراسة المرمى”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستئانف الفريق تدريباته غدا، الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحمد حسن نادي الزمالك الزمالك أحمد نادر السيد خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو

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الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

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