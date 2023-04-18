بعد تحري الهلال.. فلسطين تعلن موعد صلاة عيد الفطر

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1444هـ، سيكون في تمام الساعة الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، حث المفتي العام المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم".

وذكَر المفتي المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، مشيرا إلى انها قدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى".

وشدد على أنه "يجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات".

وكان رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، قد دعا المواطنين لمراقبة هلال شهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1444 هـ، وفق 20 إبريل 2023م.

وحث الشيخ حسين كل من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على أرقام الهواتف المرفقة أسفل الخبر.

وحث الجمهور الكريم على متابعة إذاعة صوت فلسطين والتلفاز الفلسطيني والقناة الفضائية الفلسطينية مساء يوم الخميس، حيث سيتم الإعلان عبر هذه الوسائل الرسمية عن ثبوت هلال شوال أو تعذر ذلك بناءً على قرارنا بالخصوص.