عاجل
السوشيال ميديا.. أول قرار من النادي الأهلي عقب إيقاف كهربا 12 مباراة.. والزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف يفتتح عدة مشروعات اليوم.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الشباب والرياضة البحوث الفلكية : عيد الفطر 2023 الجمعة .. هلال شوال يولد صباح يوم الخميس ويظل في الأفق مدة زمنية طويلة أخبار التعليم|إلكترونية أم ورقية|كيف ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؟.. الوزارة تجيب..خبير: مدارس التعليم الفندقي توفر للطلاب العديد من الفرص التدريبية والوظيفية وزير البترول يبحث مع أمين "أوابك" تطوير آليات عمل المنظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

السيسي يدعو لمصر.. ومطلب عاجل لشيخ الأزهر|3 مشاهد من احتفالية ليلة القدر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الثلاثاء، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات، حيث تم تكريم عدد من الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

شارك في الاحتفالية رموز مصر من رجال السياسة والدين الإسلامي والمسيحي، يتقدمهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إضافةً إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين، وأبناء الأزهر الشريف.

الرئيس السيسي يدعو لمصر

ودعا الرئيس السيسي، إلى أن يشمل الله عز وجل مصر والأمتين، العربية والإسلامية، بـ عنايته ورحمته، مضيفا أننا نرجو الله عز وجل أن يهدى الإنسانية إلى الرشد والتعقل، في جيمع أمورها، وأن يحيطنا بنفحات من حكمته ونوره.

واسترسل الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بـ ليلة القدر: "ندعو الله عز وجل أن يعيننا على بذل المزيد من الجهد والعمل، بما يرضيه".

وتابع الرئيس: "الله سبحانه وتعالي قد اصطفى من بين ليالي شهر رمضان ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل، بل أنزل فيها القرأن؛ لتصبح ليلة الأمن والأمان والسلام والرحمة والنور والهدي". 

وأضاف الرئيس: "هذه الليلة العظيمة تمثل لنا مناسبة طيبة للتفكر والتأمل فى حجم ومدي هذا التغيير الهائل الذى طال رسالة الإسلام، والانطلاق نحو الجد والاجتهاد والصبر على الكاره".

وتابع السيسي: " هذا الطريق طريق العمل والكفاح والصبر والسبيل الحتمي لمن ابتغي السداد والنجاح وهو الطريق الذى نهتدي به ونمضي عليه بثقة فى إيمان هذا الشعب بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

كيفية العناية بالقرآن الكريم

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تكريم الرئيس السيسي، لأهل القرآن هو من إجلال الله عز وجل وتعظيم شعائره، معقبًا: "نسأل الله عز وجل أن يديم عليك هذه النعمة وأن يجزيك عنا وعن القرآن وأهله خير الجزاء".

وأضاف جمعة، أن العناية بالقرآن الكريم لم تقف عند حفظه وتجويده وإنما بما كل ما يتصل بالقرآن الكريم حفظًا وتفسيرًا ودراسة وفهمًا، متابعًا أن المسابقة العالمية الـ 29 التي نظمتها وزارة الأوقاف قد تضمنت عدة محاور مهمة يأتي على رأسها تفسير القرآن الكريم.

ووجه وزير الأوقاف رسالة شكر للرئيس السيسي عن اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنًا ومعنى لتصبح منارات عظيمة لنشر صحيح الدين وبناء الإنسان والأوطان.

وزير الاوقاف: الرئيس السيسي يوجه بتحسين الوضع المالي للأئمة كلما تمكن هذا

شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم

ومن جانبه، استهل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر كلمته بتوجيه التهنئة لـ الرئيس السيسي، قائلًا: "يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم لكم سيادة الرئيس وشعب مصر الكريم والأمتين العربية والإسلامية بخالص التهاني وأطيب الأماني بأن يعيد الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم باليمن والخير البركات".

وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما يرتبط بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر هو عبادة الدعاء وإلتجاء المسلم إلى ربه وتضرعه إلى الله تعالي فى كل أموره.

دعوة من الطيب لحقن الدماء

وأضاف الطيب - خلال كلمته اليوم باحتفالية ليلة القدر، أنه قد يظن كثيرون أن عبادة الدعاء هي عبادة ثانوية وأن العبد مخيرا بين أدائها وتركها، وكل ذلك ظن خاطئ مصدره الخفلة عن موارد الأمر والنهي في القرآن الكريم. 

وتابع شيخ الأزهر، أن الدعاء عبادة مأمور بها فى أيات الله فى القرأن الكريم، مستشهدا بآية قرأنية، قائلا: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

شيخ الأزهر: أي تشريع إسلامي يستند في منبعه لقواعد الأخلاق

رسائل الرئيس السيسي خلال حفل ليلة القدر وكلمة شيخ الأزهر

وأعرب شيخ الأزهر، عن "خالص دعواته بأن يكشف الله عن أمتنا وعن العالم كله ما نزل بساحتِه من حروب وقحط ووباء وغلاء، وأن يوفق ولاة الأمور والعلماء والحكماء إلى بر السلام والأمان، وحقن الدماء التي حرمها الله تعالى من فوق سبع سماوات".

ودعا شيخ الأزهر إلى حقن الدماء التي حرمها الله من فوق سبع سماوات، وحذر من سفكها رسولُه ﷺ في قوله: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ"، وقولِه: "أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاةُ، وأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ"، وقولِه: "لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِن؛ لأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ"، وقولِه: "إذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتُولُ في النَّارِ، قيل: يا رَسولَ اللَّهِ، هذا القَاتِلُ، فَما بَالُ المَقْتُولِ؟ قالَ: إنَّه كانَ حَرِيصًا علَى قَتْلِ صَاحِبِهِ".

السيسي ليلة القدر شهر رمضان وزارة الأوقاف شيخ الأزهر أحمد الطيب الازهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

عاجل.. غلق جميع مقرات حزب النهضة في تونس بعد القبض على الغنوشي

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

هل يتم تقليل عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات؟ مفاجأة تنتظر الموظفين

قرارات صادمة.. شوبير: اتحاد الكرة أبلغ الأهلي والزمالك بالعقوبات رسميا

موضوعات متعلقة

ليلة القدر 2023| وزير الأوقاف يشكر الرئيس على العناية بالمساجد والأئمة.. ويؤكد: الدين الصحيح يصل بنا إلى سبيل النجاة

الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر: تعمير الأرض والصبر على المكاره من الأعمال الصالحة.. ونحتاج لمواصلة نشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام

السيسي: ليلة القدر مناسبة طيبة للتأمل في التغير الهائل الذي انطلق برسالة الإسلام

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لسجناء بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء

الإعدام لـ 8 أشخاص جندوا معتقلين داخل السجون لصالح داعش بالعراق

السيسي يدعو لمصر.. ومطلب عاجل لشيخ الأزهر|3 مشاهد من احتفالية ليلة القدر

البلطي 70 جنيهاً والجمبري 300.. أسعار السمك استعداداً لعيد الفطر المبارك| فيديو

مهيب عبدالهادي يكشف أسباب إيقاف كهربا 12 مباراة

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وفيلر.. نجمات يظهرن عيوب بشرتهن بلون شاحب في مسلسلات رمضان

مسلسل كامل العدد طرح القضية|بعد الطلاق.. كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخرى؟

9% فقط من الأشخاص يعثرون على سيارة مخفية في صورة الوهم البصري.. شاهد

بقايا طاقم أسنان غريب يثير ذهول رواد شاطئ بأمريكا.. اعرف السر

فيديو

هنقدم الساعة ولا هنأخرها.. التفاصيل الكاملة لموعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميا

رسائل الرئيس السيسي خلال حفل ليلة القدر وكلمة شيخ الأزهر

الأرصاد في تحذير عاجل: أتربة وحرارة تقترب من الـ40

اكتشاف أيادٍ بشرية مقطوعة ومدفونة أسفل قصر في الضبعة .. ما قصتها ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ