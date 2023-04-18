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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

480 مسجدا وساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالجيزة ..تعرف على الأماكن

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

تعمل مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، على قدم وساق حاليا لتجهيز الساحات والمساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك فيها، واستقبال المواطنين خلال أول أيام العيد.

ومن المقرر إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام 2023 م، في 480 مسجد وساحة بكافة أنحاء محافظة الجيزة، تيسيرا على المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وذلك بعد حصر المديريات للساحات والميادين الكبرى والمساجد، بالإضافة إلى النوادي ومراكز الشباب.

ومن المقرر تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن وأحياء ومراكز المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام لمحافظة الجيزة، على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية الصادرة لهم.

وتأتي خريطة أهم وأكبر الساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الجيزة، كالتالي: 

مسجد التقوى بشارع المشابك، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، ومسجد النور بطريق الكونيسة، ومسجد الحرمين وعكاشة بالطالبية، وساحة مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية، وساحة مسجد المغفرة بالعجوزة، وساحة مسجد أسد بن الفرات بالدقي، وساحة مسجد النيل بالدقي، وساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين ببولاق الدكرور، وساحة مسجد ال حمد ببولاق الدكرور، ومسجد الصباح بالهرم، ومسجد خاتم المرسلين بالعمرانية.

مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة أداء صلاة عيد الفطر صلاة عيد الفطر عيد الفطر مسجد اسد بن الفرات مسجد الاستقامة بميدان الجيزة ميدان الجيزة

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