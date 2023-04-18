حقيقة تغيير ملعب مباراة الرجاء المغربي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

كشف تقرير صحفي مغربي، حقيقة نقل لقاء الرجاء المغربي والأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج ملعب محمد الخامس.

ويستضيف الأهلي نظيره الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 28 من نفس الشهر بالدار البيضاء.

وذكر موقع “سبور تايم المغربي”، أن ما تردد عن نقل مباراة الرجاء المغربي والأهلي بسبب وجود إصلاحات في ملعب ستاد محمد الخامس، شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف الموقع، أن إدارة الاستاد تعمل على وضع خطة إصلاحات للمنطقة 6 في الملعب، غير أنه لم يحدد بعد تاريخ إنطلاق الأشغال فيها.

وأضافت الصحيفة، أن الإصلاحات لن تؤثر على استضافة مباريات الوداد والرجاء في المسابقات المحلية والقارية.

طاقم تحكيم سوداني لإدارة لقاء الأهلي والرجاء المغربي:

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عين طاقم تحكيم سوداني لإدارة لقاء الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي، بقيادة حكم الساحة محمود علي إسماعيل.