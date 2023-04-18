عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يستعد لإطلاق TruthGPT للبحث عن حقيقة وطبيعة الكون

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أعلن الملياردير  إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla و SpaceX و تويتر، عن خطته لإطلاق أداة تعمل بالذكاء اصطناعي التوليدي على غرار ChatGPT تسمى  "TruthGPT" ، والذي يزعم أنه سيكون أفضل ذكاء اصطناعي يبحث عن الحقيقة. 

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، تتمثل رؤية "ماسك"  في اختياره لاسم هذا الروبوت الجديد والهدف منه كما يقول هو تطوير ذكاء اصطناعي يركز على فهم طبيعة الكون وطريقة عمله، وبحسب مفهومه ورؤيته الخاصة أن تصنيع روبوت بهذا الهدف الأسمى سيمنع الذكاء الاصطناعي من أن يصبح خارج نطاق السيطرة ويشكل تهديدًا للحياة البشرية بمفهومها المتعارف عليه.

إيلون ماسك

يأتي الإعلان عن روبوت TruthGPT بعد أن دعا  ماسك  ومجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي إلى التوقف لمدة ستة أشهر في تطوير أنظمة أقوى من GPT-4 التي تم إطلاقها حديثًا من OpenAI ، مشيرين إلى المخاطر المحتملة على المجتمع من جراء هذه السرعة الجنونية في التقدم التكنولوجي لهذه الأجهزة الخارقة. 

تسلط الخطوة التي اتخذها "ماسك" مع مجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي الضوء على مخاوف الملياردير من مخاطر الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى كبح جماح هذا الطموح الخاص بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وضرورة وضعها تحت رقابة صارمة ونظم حاكمة ورقابة دقيقة حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.

سبق وانتقد ماسك لشركة OpenAI الناشئة التي ابتكرت ChatGPT، واتهمها بتدريب الذكاء الاصطناعي على الكذب ، في وقت أصبحت فيه الشركة "هادفة للربح" في المقام الأول و "متحالفة بشكل وثيق مع مايكروسوفت Microsoft".

قرر "ماسك" أيضا إطلاق شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي وتسمى، X.AI ، في محاولة جادة منه لمنافسة وتحدي عروض الذكاء الاصطناعي الحالية من جوجل Google مع روبوت Bard الخاص بها و مايكروسوفت Microsoft و OpenAI ، وزعم ماسك بأن الروبوت الذي سيقوم بتطويره باحث على الحقيقة في المقام الأول على عكس الروبوتات الأخرى.

هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تويتر.. ومغردون يتفاعلون مع إيقافه وتغريمه

تنافس OpenAI .. تفاصيل شركة إيلون ماسك الجديدة لـ الذكاء الاصطناعي

في وقت سابق من الشهر الحالي، اشتري "ماسك" 100 ألف وحدة معالجة رسومات جرافيك لتطوير الذكاء الاصطناعي في مركز البيانات الخاص بمنصة تويتر Twitter. 

خوف إيلون ماسك من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي خارجة عن سيطرة البشر وقادرة على تدمير الحضارة بمفهومها المعروف دفعه لخوض غمار التجربة الجديدة لوقف  ChatGPT من خلال ابتكاره لروبوت آخر أكثر أمانًا من وجهة نظره، وإن كان من غير المعروف حتى سيكون روبوت إيلون ماسك مختلفا عن الروبوتات الأخرى.

إيلون ماسك TruthGPT SpaceX Tesla تسلا تويتر مايكروسوفت Microsoft X AI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

قرار نهائي.. ليفربول يحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح

حقائب ممتلئة بالأموال| حقيقة العثور على ملايين الدولارات داخل منزل حميدتي.. شاهد

هل يتم تقليل عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات؟ مفاجأة تنتظر الموظفين

نشعر بالفزع.. أول رد من اتحاد الكرة على عقوبة كهربا

تحركات جديدة.. ماذا يحدث في سعر الذهب في مصر الان؟

موضوعات متعلقة

عرض رمضان.. خصم 29% على جوال شاومي Redmi 9A

عرض رمضان.. خصم 25% على هاتف سامسونج جالاكسي A04

قبل أيام من طرحه رسميا.. مواصفات سلسلة هواتف Poco F5 المتوسطة

لأصحاب الدخل المتوسط.. هواوي تطرح هاتف Enjoy 60X ببطارية 7000 مللي أمبير

جوجل تحظر 36 تطبيقا من متجر Play وتنصح المستخدمين بهذا الإجراء الفوري

واتس آب يضيف ميزة جديدة لرسائل الـ Forward

تنافس OpenAI .. تفاصيل شركة إيلون ماسك الجديدة لـ الذكاء الاصطناعي

المدير التنفيذي لجوجل: استبدال البشر بالروبوتات أمر لا مفر منه وعليكم التأقلم

ترشيحاتنا

مباحثات بين رئيس الإمارات وملك الأردن لتعزيز التعاون المشترك

كتل هوائية من أوروبا.. مفاجأة في طقس العيد.. هل نشهد سقوط أمطار؟

قبل العيد.. بيع واشتري عربيتك قبل زيادة الأسعار| صور

قبل عيد الفطر | أعلى 7 شهادات ادخار حاليا بالبنوك المصرية

فئة متوسطة.. شوف صور موبايل هونر X50i الجديد قبل إطلاقه

إيلون ماسك يستعد لإطلاق TruthGPT للبحث عن حقيقة وطبيعة الكون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات شهية.. طريقة عمل أم علي بالكنافة

من غير تعب ولاهد حيل .. أسهل طرق تنظيف البيت قبل العيد

بعد تسمم أسرة ببني سويف .. أعراض التسمم الغذائي

تحذير للرجال .. نظام دايت خطير يدمر الخصوبة

فيديو

معنديش عُقد من الرجالة.. زينة تنهار بالبكاء على الهواء لهذا السبب|فيديوجراف

رسائل لعشيقها..ماذا فعل عامل الخردة بعد اكتشاف خيانة زوجته في القاهرة ؟

ارتفاع شديد ثم انخفاض مفاجئ..تحذير من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة|شاهد

قلب الدنيا.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا.. وتحذير خطير من هذا الأمر/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ