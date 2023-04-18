عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث الوضع في السودان.. شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليونان

سامح شكري ووزير خارجية
سامح شكري ووزير خارجية اليونان

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس تناول تطورات الوضع في السودان وأهم ملفات التعاون الثنائي بين البلدين. 

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال شهد تأكيد الطرفين على خطورة الوضع الراهن في السودان، وضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، كما اتفق الجانبان على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، وضرورة عدم تدخل أية أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة.

وأضاف أبو زيد أن شكري وديندياس أكدا على أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة في إطار متابعة العلاقات الثنائية وتدعيمها والبناء على نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى أثينا مطلع الشهر الجاري، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع نظيريه بجيبوتي وجنوب السودان

وزير الخارجية: الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان

سامح شكري وزير الخارجية وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس اليونان السودان السفير أحمد أبو زيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

حقائب ممتلئة بالأموال| حقيقة العثور على ملايين الدولارات داخل منزل حميدتي.. شاهد

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

بيان عاجل من الرئاسة السورية بشأن زيارة وزير الخارجية السعودى

شتوى ولا صيفي.. نلبس ايه في العيد ..مفاجأة في حالة الطقس

الأهلي يتلقى مكاتبة من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا

موضوعات متعلقة

"زراعة الشيوخ": رسائل الرئيس السيسي بشأن أحداث السودان تؤكد موقف مصر الثابت

96 ساعة أشغالا.. انتفاضة سياسية داخل القاهرة لإخراج السودان من محنته

مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان

وكيل نقل البرلمان: حديث الرئيس بشأن السودان تأكيد لسياسة مصر المتوازنة

أول تعليق من شيخ الأزهر على أحداث السودان.. ويؤكد: الله حرم الدماء من فوق سبع سماوات

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة لـ"القاهرة الإخبارية": ندعو لتهدئة الأوضاع في السودان

مجموعة السبع تدعو إلى وقف القتال في السودان فورًا

الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبي في السودان داخل منزله

ترشيحاتنا

بعد حل مجلس الأمة.. ولي عهد الكويت يعد بإصلاحات جذرية لتداخل السلطات

اللهم انك عفو تحب العفو.. الإفتاء: هذا الدعاء يجلب لك 10 أرزاق

وقت اخراج زكاة الفطر .. قيمتها 30 جنيها اعرف كل أحكامها

تحركات جديدة.. ماذا يحدث في سعر الذهب في مصر الان؟

لبحث الوضع في السودان.. شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليونان

قانوني: الإبنة الموظفة لها الحق في الجمع بين مرتبها ومعاش والدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تسمم أسرة ببني سويف .. أعراض التسمم الغذائي

تحذير للرجال .. نظام دايت خطير يدمر الخصوبة

بدون مكياج وفيلر.. نجمات يظهرن عيوب بشرتهن بلون شاحب في مسلسلات رمضان

مسلسل كامل العدد طرح القضية|بعد الطلاق.. كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخرى؟

فيديو

ارتفاع شديد ثم انخفاض مفاجئ..تحذير من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة|شاهد

قلب الدنيا.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا.. وتحذير خطير من هذا الأمر/فيديوجراف

هنقدم الساعة ولا هنأخرها.. التفاصيل الكاملة لموعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميا

رسائل الرئيس السيسي خلال حفل ليلة القدر وكلمة شيخ الأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ