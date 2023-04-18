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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: المتحف المصرى يعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة

المتحف المصرى
المتحف المصرى

أيد السيد جمعة عضو مجلس الشيوح سعي الدولة لتنشيط حركة السياحة والزيارات الوافدة لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية والتى كان ابرزها مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصرى بالتحرير لمدة ساعتين.

 

تنشيط السياحة المصرية 

واضاف “جمعة لـ صدى البلد”، أن  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية بالاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة، يعكس ما يمثله هذا الصرح العظيم من دور في تنشيط السياحة المصرية وتعزيز مكانتها في مصاف دول العالم ودفع المزيد من الحركة الوافدة من الأسواق المختلفة إلى مصر.

وأشار إلى أن المتحف، يعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وذلك حتي يليق بما يضمه من قطع أثرية فريدة يرجع تاريخها لآلاف السنين، إذ أنها تجسد عظمة مصر وتاريخها بما يشهده من تنوع ثقافي كبير، خاصة فى ظل اتجاه الأنظار العالمية والدولية نحوه وتأكيد الكثير بأنه الحدث الأهم خلال عام 2023.

واعتبر أن توجيه الرئيس بتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف، والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، يجعل هذه المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، وبما يتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار على مستوى العالم، وباعتباره أيقونة ثقافية للإنسانية بأسرها، وهو ما يسهم في تقديم تجربة استثنائية متفردة وممتعة للزوار والسائحين تتسم بالإبداع والمعرفة، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم، ومكانتها على مستوى العالم وإظهار تراث مصر الثري.

التنظيم والإدارة المواقع الاثرية عبد الفتاح السيسي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي السياحة المصرية المتحف المصري الكبير

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