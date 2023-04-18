قيمة زكاة الفطر 2023 .. رأي مجمع البحوث وكيف احتسبتها دار الإفتاء ؟

عن قيمة زكاة الفطر 2023 ، يختلف الناس عليها كل عام بين مؤيد لإخراج قيمة زكاة الفطر وبين ملتزم بما نص عليه النبي في حديث زكاة الفطر، ولهذا أجاب الشيخ محمد فضيل، من وعاظ الأزهر الشريف، على سؤال يستفسر عن حكم إخراج قيمة زكاة الفطر، منوها أنه للإجابة عن قيمة زكاة الفطر 2023، ينبغي التأكيد على أنه قد اتفق الفقهاء على وجوب إخراج زكاة الفطر.

قيمة زكاة الفطر 2023



وقال الواعظ بالأزهر، خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية ، مجيبا عن حكم إخراج قيمة زكاة الفطر 2023 ، أنه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس من الصلاة)؟

قيمة زكاة الفطر

وذكر أنه بعد ذلك اختلف الفقهاء في جواز إخراج قيمة زكاة الفطر، فأجازها الإمام أبو حنيفة والثوري والخليفة عمر بن عبد العزيز والإمام البخاري.

وأكد أن المفتي به هو جواز إخراج قيمة زكاة الفطر تيسيرا على الناس وتخفيفا على الفقراء في شراء ما يحتاجونه.



قيمة زكاة الفطر 2023



كشفت دار الإفتاء المصرية، طريقة حساب قيمة زكاة الفطرة 2023، والتي حددها مفتي الجمهورية بـ 30 جنيها كحد أدنى، قائلة: «حسبناها على القمح اللي بيتعمل منه العيش، اللى كل الناس في مصر بتاكله، لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب».

كيفية احتساب قيمة زكاة الفطر

وأضافت دار الإفتاء: "سعر أردب القمح ١٧٠٠ جنيه، والأردب فيه ١٥٠ كيلو، يبقي سعر الكيلو ١١.٣٣ إحدى عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا".

وأوضحت: "الزكاة ٢.٦ كيلو، نضرب ٢.٦ كيلو مضروبا فى ١١.٣٣، يطلع الناتج ٢٩.٤٦، ودار الإفتاء قالت إنه ٣٠ جنيه، و ٣٠ جنيه الحد الأدنى يعني طلع اكتر من ٣٠ جنيه لو معاك ودخلك يسمح، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ٣٠ جنيه".

وتابعت: " ٣٠ جنيه قليل مش هتعمل حاجة، يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس انه له قيمة لكن لا تقل عن ٣٠ جنيه، ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر".



مصارف زكاة الفطر



تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله عزوجل في آية مصارف الزكاة وهي (ِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

ويجوز أن تعطى لفقير واحد، أو توزع بين عدة أشخاص.