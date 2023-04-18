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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة الحلقة 27.. أحمد وفيق والد جنين ريهام حجاج

ريهام حجاج
ريهام حجاج

عرض مساء اليوم الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.
وشهدت الحلقة السابعة والعشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.
 

حيث زارت ممرضه التي تعمل لدي هشام ، جميلة وتخبرها ان الجنين التي تحمل به ابن هشام.
يحاول هشام الوصول لـ شيري و الاعتذار لها، تذهب شيري لنرمين مهللة – تجد نرمين امامها 4 سيدات احضرتهم شيري لضربها، تواجه جميلة هشام بكلام الممرضة و يؤكد لها انها حامل في ابنه.

 

قصة مسلسل "جميلة"


جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.
وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل. 

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أبطال وصناع مسلسل "جميلة" 


ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

جميلة ريهام حجاج هاني عادل رمضان 2023 موسم رمضان 2023 مسلسل جميلة

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