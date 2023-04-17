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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة الحلقة 26 .. ريهام حجاج تكتشف ماضي والدتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج

شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل جميلة ، تطورات جديدة والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني لهذا العام. 

وشهدت الحلقة السادسة والعشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج ، حيث تخبر شهيرة ابنتها اية انها ستعيد لها ابنتها وتخبرها جميلة المحافظة على كرامتها، تخبر جميلة والدتها ترك موضوع ايه والتركيز في موضوع الرجل الغريب "رجب". 

يؤكد طارق نصار لشهيرة انه وجد شخص يخلصها من رجب، تذهب داليا لطارق وترى شهيرة وتعزمهم على زواجها، يخبر يونس جميلة انه خائف من عودته للبيت بسبب نرمين ولكنها تطمئنه، يحاول زياد بمساعدة المحامي الخاص به البحث وراء مندوب المبيعات الذي كاد ان يتسبب في سجنه. يجلس شريف مع شهيرة ويخبرها عن محاولة قتلها لرجب وتبرر الامر بسبب حبها لأبنائها ولكنه يساومها ويطلب منها عدة طلبات ومنها ان يعود لـ أيه ولكنه ينكر محاولة التخلص من زياد عن طريق شنطة المخدرات.

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وتذهب جميلة لمكتب والدها وتطلب من السكرتيرة الاطلاع على بعض القضايا القديمة وتجلس تدقق في كل ملف وورقة، تجد جميلة ملف مكتوب علية اسم والدتها وعنوان بمصر الجديدة، تذهب جميلة للعنوان الموجود في الملف وتسأل على اسم والدتها وتخبرها السيدة صاحبة المنزل ان شهيرة توفيت منذ 35 عام، تكتشف جميلة ان جميع البيانات صحيحة ولكن والدتها مزورة، تتصل جميلة بأكرم وتطلب منه الحضور للمنزل لمناقشة امر يخص والدته امامهم. تواجه جميلة والدتها بما اكتشفته وتطلب منها ان تخبرهم حقيقتها.

قصة مسلسل "جميلة" :

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها. 

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل. 

أبطال وصناع مسلسل "جميلة" :

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

يسرا اللوزي الفنانة ريهام حجاج عبير صبري مصر الجديدة سوسن بدر ريهام حجاج

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