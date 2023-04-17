جميلة الحلقة 26 .. يسرا اللوزي تكتشف زواج أحمد وفيق وعبير صبري

شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل جميلة ، تطورات جديدة والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني لهذا العام.

وشهدت الحلقة السادسة والعشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج ، حيث طلب يونس من جميلة ان تحفظ السر، وتعده جميلة ويخبرها ان والدته متزوجه من هشام وتشاهد جميلة الفيديو الذي قام بتصويرة لهم، تذهب جميلة لهشام وتسأله عن زواجه بنرمين ويخبرها ان هذا الزواج هرباً من جحيم شيري، تخبره جميلة ان زواجه من نرمين خيانة لزياد صديقة خاصاً انها ام ابنه وخيانة لزوجته شيري.

تطلب جميلة من هشام ان يخبرهم بزواجه من نرمين قبل ان تخبرهم هي.

تقترح نرمين على هشام اعلان زواجهم غير معتبرة لصديقتها شيري ولكنه يقترح عليها انهاء زواجهم، وتهدده باحتفاظها لتسجيلات يتحدث فيها عن جميلة، ، يجلس هشام مع شيري في مطعم وتقوم بسكب الطعام علية وتخبره بزواجه من نرمين، يتصل هشام بنرمين ويخبرها بما حدث ويؤكد لها ان جميلة لم تخبر شيري.

قصة مسلسل "جميلة" :

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة" :

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل