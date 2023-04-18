المعسكر الأمريكي يتساقط.. سياسي فرنسي يلمح إلو انهيار التحالف بين باريس وواشنطن

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلماني الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن فرنسا بحاجة إلى الانسحاب من التحالف مع الولايات المتحدة بسبب انهيار الكتلة الدولية التي تشكلت حول واشنطن.

وكتب فيليبو، عبر “تويتر”، "البرازيل والصين تقدمان خطة سلام. الهند تتفاوض على صفقة تجارية مع روسيا لمواجهة العقوبات. السعودية عقدت السلام مع إيران. المعسكر الأمريكي ينهار! يجب أن تصبح فرنسا قوة موازنة، وبالتالي قوة حرة!".

وانتقد زعيم الحركة الفرنسية "باتريوتس" فلوريان فيليبو مرارًا وتكرارًا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية ويدفع الكوكب إلى حرب حرب عالمية.

وطالب فيليبو، برفع العقوبات عن روسيا.

ووصف السياسي الفرنسي، قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بالجنون، والإجراءات التقييدية ضد موسكو نفسها كانت غبية.