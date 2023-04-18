عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعسكر الأمريكي يتساقط.. سياسي فرنسي يلمح إلو انهيار التحالف بين باريس وواشنطن

أمريكا وفرنسا
أمريكا وفرنسا

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلماني الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن فرنسا بحاجة إلى الانسحاب من التحالف مع الولايات المتحدة بسبب انهيار الكتلة الدولية التي تشكلت حول واشنطن.

وكتب فيليبو، عبر “تويتر”، "البرازيل والصين تقدمان خطة سلام. الهند تتفاوض على صفقة تجارية مع روسيا لمواجهة العقوبات. السعودية عقدت السلام مع إيران. المعسكر الأمريكي ينهار! يجب أن تصبح فرنسا قوة موازنة، وبالتالي قوة حرة!".

وانتقد زعيم الحركة الفرنسية "باتريوتس" فلوريان فيليبو مرارًا وتكرارًا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية ويدفع الكوكب إلى حرب حرب عالمية.

روسيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

اجتماع مرتقب بين روسيا والأمم المتحدة لمناقشة أزمة الغذاء

وطالب فيليبو، برفع العقوبات عن روسيا.

ووصف السياسي الفرنسي، قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بالجنون، والإجراءات التقييدية ضد موسكو نفسها كانت غبية.

فرنسا واشنطن البرازيل روسيا الصين الولايات المتحدة الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من السعودية بشأن الوضع في السودان

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

قرار نهائي.. ليفربول يحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

نشعر بالفزع.. أول رد من اتحاد الكرة على عقوبة كهربا

مهيب عبدالهادي: سموحة يطلب الحصول على نقاط مباراته مع الأهلي بسبب كهربا

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من السعودية بشأن الوضع في السودان

تحرك نووي.. بوتين يحذر الغرب بسبب أوكرانيا

روسيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

غير مسبوق .. إجراء عاجل من بولندا على حدود روسيا

بسبب خلل فني .. شركة طيران أمريكية توقف جميع الرحلات الجوية

الجيش السوداني يعلن استقرار الموقف العام في البلاد

السعودية.. الأرصاد تحذر من هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

سيدمر للعالم بأسره.. اعتراف صادم من أمريكا بشأن موقفها تجاه الصين وتايوان

ترشيحاتنا

بعد تحذير الحكومة.. غرامة تصل لمليوني جنيه لمحتكر السلع في العيد بالقانون

روح للمستشفى فورا.. أعراض التسمم بعد تناول الفسيخ

مايكروسوفت تهيمن .. سامسونج تعتمد محرك بحث Bing كبديل لـ جوجل

هيموتني فيها| مي عمر تؤكد معرفتها نهاية مسلسل جعفر العمدة

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي لبحث آخر تطورات السودان

المعسكر الأمريكي يتساقط.. سياسي فرنسي يلمح إلو انهيار التحالف بين باريس وواشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل ستهم الحلقة 27.. روجينا ماركة مسجلة في روسيا

طريقة عمل بيتي فور بالمربى في المنزل

«صدى البلد» يكرم النجم ماجد المصري عن مسلسل ضرب نار .. شاهد

للأصحاء والمرضى.. كيف تأكل كحك العيد بدون تعب

فيديو

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

ظهرت بشكل غريب.. تفاصيل الحكم على سلمى الشيمي بالحبس عامين| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ