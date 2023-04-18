حريق هائل في مستشفى ببكين ومصرع 21 من المرضى.. تفاصيل

شهدت أحد مستشفيات بكين حريق هائل أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإجلاء عشرات المرضى خارج المستشفى بعد إنتشار الحريق في كافة أنحاء المستشفى.



أفادت وسائل إعلام صينية رسمية أن 21 شخصًا لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء، في حريق شب بأحد مستشفيات بكين ونقل عشرات المرضى خارج المستشفى.

ذكرت صحيفة بكين ديلي أن فرق الاستجابة للطوارئ تلقت بلاغاً قبل الساعة الواحدة ظهرا بأن حريقا اندلع في مستشفى بكين تشانغ فنغ في منطقة فنغتاى بالعاصمة.

قام الطاقم بنقل 71 مريضًا ، لكن لم يتضح إذا كان هناك مرضى آخرين في المستشفى ام لا حيث تم نقل المرضى من الحريق الذي كان في المبنى الشرقي لقسم المرضى الداخليين بالمستشفى الخاص.