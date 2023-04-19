بعد انتشار الترمس المغشوش فى الأسواق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

مع اقتراب عيد الفطر يعد الترمس من الاكلات الشهيرة لدى الكثير من المصريين ، ولكن مع الأسف بعض الباعة والتجار يقومون ببيع أنواع رديئة وفاسدة من الترمس مما يتسبب فى حدوث حالات التسمم والوفاة بشكل متكرر فى الأعياد.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الهامة التى يحتوى عليها الترمس السليم ، وفقا لموقع هيلثى..

فوائد الترمس:-

1- فاتح للشهية ومقوي للجسم لأنه غني بمادتي الفوسفور والكالسيوم.

2- يقوى الأعصاب وينشطها ، ومدر للبول ويحمي من الإصابة من سرطان القولون.

3- يساعد على التخلص من الغازات ويمنع الإمساك ويعمل على تقوية الجهاز المناعي.

4- يساعد في تحسين عملية هضم الطعام لأنه من الحبوب الغنية بالألياف.

5- يساعد على تخفيض نسبة الدهون والكولسترول في الدم.

6- يعمل على نقاء ونضارة البشرة عند المرأة ويقي الجلد من التعرض لأي أضرار.

7- يعمل كمضاد لبعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

8- الترمس الحلو يستخدم لتطويل الشعر.

9- الترمس المر تستخدمه المرأة في تقليل نمو شعر الجسم فى الأماكن الغير مرغوبة أو منعه نهائياً.

10- يعتبر دقيق الترمس (طحن الترمس) من أفضل المواد التي تعمل تنقية البشرة وتزيل الكلف والقروح والبثور الموجودة ببشرة الوجه.

11- مغلي الترمس يستخدم في عمل حقنه شرجيه للقضاء على الديدان.

12- مغلي الترمس أيضاً يستخدم في التخلص من مرض الجرب الذي يصيب الجسم وكذلك جرب الحيوانات.