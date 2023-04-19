حركة تغييرات وتنقلات محدودة لرؤساء أحياء وقرى بنطاق بأسوان وكوم أمبو

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجراء حركة تغييرات وتنقلات محدودة لرؤساء الأحياء ، وبعض القرى بنطاق مركزى ومدينة أسوان وكوم أمبو حيث تم تكليف محمد حسين نائب رئيس مركز ومدينة أسوان لحى جنوب ، بجانب عمله رئيساً للجنة المتابعة الميدانية للمتغيرات المكانية ، بجانب تكليف علاء الدين حسين رئيساً لحى جنوب المدينة ، وسحر محمد صغير رئيساً لحى غرب المدينة ، وسامية حسين رئيساً لحى الصداقة الجديدة ، ونور الهدى محفوظ رئيساً لقطاع المحمودية.

ويأتى ذلك فى إطار السعي الجاد لتحسين معيشة المواطنين وضخ الكوادر البشرية القادرة على التعامل بفاعلية مع القضايا الجماهيرية من خلال التواجد الميدانى .



حركة تنقلات

كما قرر المحافظ تكليف محمد على قائم بعمل رئيس قرية وادى العلاقى ، وأيضا ندب محمد عبد المنعم من رئيس حى جنوب إلى رئيس قرية العباسية بمركز كوم أمبو ، فيما تم تكليف جابر فتحى رئيساً لقرية أبو الريش ، بينما تم تكليف أحمد عبد الراضى نائبا لرئيس حى غرب ، بالإضافة إلى إنهاء ندب كل من محمد علاء الدين ، ومصطفى جمعه رئيسا قرية وادى العلاقى ، وحى الصداقة الجديدة وعودتهما لجهة عملهم الأصلية بمديرية التربية والتعليم.

وكان قد أوضح اللواء أشرف عطية بأنه جارى الإعداد لتشغيل مجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة بإجمالى 31 مجمع حيث تم تجهيز اللجان الفنية لفحص وإستلام الأصناف الموردة ، كما تم مخاطبة جهات المرافق ( الكهرباء المياه – الغاز ) لعمل المقايسات اللازمة لمخاطبة وزارة التخطيط بها ، وتكامل مع ذلك قيام المحافظة بتدريب الكوادر البشرية وفقاً لبروتوكول التعاون بين برنامج الغذاء العالمى ووزارة الإتصالات ومحافظة أسوان عن طريق مركز التدريب والتنمية المستدامة ، فضلاً عن عقد ندوات تثقيفية.



تجديد الدماء

جاء ذلك عقب عقد مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وعدد من الوزراء ، وأيضاً المحافظين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن عدد من القضايا والملفات الهامة فى مقدمتها رفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك ، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ، ورصد مخالفات البناء أثناء العيد ، والمتابعة الدقيقة لوحدات المتغيرات المكانية ولجان حماية الأراضى.