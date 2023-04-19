محمد رمضان يطرح الإعلان الرسمي لفيلم "هارلى" .. فيديو

طرح الفنان محمد رمضان الإعلان الرسمي لفيلمه "هارلي" استعدادًا لبدء عرضه بموسم أفلام عيد الفطر خلال ساعات المقبلة.

وكتب محمد رمضان :" ثقة فى الله السينما هتولع باربيكيو .. فيلم عيد الفطر المبارك".

واحتفلت أسرة فيلم "هارلي" بانتهاء مراحل تصوير العمل الذي ينافس في موسم عيد الفطر المبارك 2023 ، تصوير آخر مشاهد في الفيلم.

وشهدت كواليس آخر يوم تصوير بفيلم "هارلي"، التقاط فريق العمل صورا تذكارية مع بطل الفيلم النجم محمد رمضان.

فيلم "هارلي" يخوض بطولته النجوم محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومشرف عام لرويال صن رياض المزهر، وإشراف على انتاج رويال صن محمد ناصف، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن، ومن إخراج محمد سمير.