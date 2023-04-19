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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة ونداء استغاثة.. توقف 39 مستشفى عن الخدمة بالسودان

أزمة السودان
أزمة السودان

أعلنت نقابة أطباء السودان، عن توقف 39 مستشفى عن الخدمة من أصل 59 في الخرطوم والولايات المتاخمة لمناطق الاشتباك، مشيرة إلى أن 9 مستشفيات تعرضت للقصف و16 للإخلاء القسري.

وأضافت نقابة أطباء السودان، أن المستشفيات العاملة في الوقت الحالي مهددة بالإغلاق.

وكانت وزارة الصحة السودانية، وجهت اليوم الأربعاء، نداء استغاثة عاجل، لوقف الحرب وفتح مسارات للإسعاف.

وأضافت الصحة السودانية أن ولاية الخرطوم تواجه انهيارًا كاملًا في القطاع الصحي العام والخاص، معلنًا خروج 16 مستشفى عن الخدمة.

ولفتت إلى افتقارهم إلى كثير من الأدوية والمستهلكات الطبية وعلى رأسها الأدوية الأساسية وأكياس الدم.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إنه وفقًا للمعلومات التي بحوزة منظمة الصحة العالمية، فقد تعرضت بعض المؤسسات الطبية المحلية في السودان للنهب واستخدم بعضها لأغراض عسكرية.

وأضاف، أنه وفقًا لتقارير من مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة السودانية، تسبب الصراع في السودان في مقتل 270 شخصًا على الأقل وإصابة 2600 إصابة.

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