انفلات أخلاقي.. تساؤل مثير من خالد الغندور لإدارة الأهلي بشأن كهربا

وجّه خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، تساؤل مثير للجدل إلى إدارة النادي الأهلي، بشأن لاعبه محمود عبد المنعم كهربا.

وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت مؤخرًا إيقاف محمود كهربا 12 مباراة، وغرامة مليون جنيه؛ وفقًا لما بدر منه في مباراة الأهلي والزمالك الماضية.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “النادي الأهلي لما كتب في بيانه أنه انفلات أخلاقي وأن ذلك مثال سيئ، فهل ما يفعله كهربا بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيترأسه محمود الخطيب، هل دا انفلات أخلاقي ولا ايه، ولا الغاية تبرر الوسيلة”.

رسالة خالد الغندور لاتحاد الكرة

وتابع: “عايز أقول رسالة لاتحاد الكرة أن المناصب والكراسي مش بإرضاء حد على حساب حد تاني، البقاء في المناصب مرتبطة بتحقيق العدالة بين كل الأندية، وتطبيق القرارات على أي حد سواء الأهلي أو الزمالك".

واختتم: “بقول لجمهور الزمالك ساندوا فرقتكم، ساندوا إدارتكم”.