عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| القائمة الكاملة لمسلسلات يتابعها محمد صلاح.. محمد رمضان يطرح الإعلان الرسمي لفيلم "هارلي".. فيديو

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية..

محمد رمضان يطرح الإعلان الرسمي لفيلم "هارلى" .. فيديو

طرح الفنان محمد رمضان الإعلان الرسمي لفيلمه "هارلي" استعدادًا لبدء عرضه بموسم أفلام عيد الفطر خلال ساعات المقبلة.
وكتب محمد رمضان :" ثقة فى الله السينما هتولع باربيكيو  .. فيلم عيد الفطر المبارك.

 

تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان التى يتابعها محمد صلاح

كشف نجم مصر وليفربول محمد صلاح عن قائمة المسلسلات التى يشاهدها خلال شهر رمضان .

ونشر محمد صلاح عبر خاصية ستورى على حسابه بتطبيق انستجرام مقطع فيديو أثناء مشاهدة مسلسل “جعفر العمدة” بطولة الفنان محمد رمضان .

كما نشر مقطع فيديو آخر أثناء مشاهدته مسلسل "الكبير أوى 7” بطولة الفنان أحمد مكى ، ليشكف بهذه الطريقة عن قائمة الأعمال التى يتابعها.

 

حبيبتى وروحى..رامى رضوان يعلق على ظهور ابنته كايلا فى مسلسل “جت سليمة”

علق الإعلامى رامى رضوان على ظهور ابنته كايلا فى الحلقة 12 من مسلسل “جت سليمة”. 

ونشر رامى رضوان صورة لها عبر حسابه بتطبيق انستجرام وعلق عليها : حبيبتى وروحى ربنا يحفظك ويحرسك ويبارك فيكى ماشاء الله لا قوة الا بالله".

محمد رمضان محمد صلاح رامي رضوان الفنان محمد رمضان مسلسلات رمضان “جعفر العمدة مسلسل “جت سليمة” فيلم هارلي مسلسل “جعفر العمدة” مسلسل “جت سليمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

معوق ضخم.. وزيرة الهجرة تكشف السبب وراء تأخر عودة المصريين العالقين في السودان

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

هبوط قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

ترشيحاتنا

عائد تراكمي 39% أم ثروة بلس 23%.. تفاصيل الشهادتين والفرق بينهما وموعد الاستحقاق

مليونير صدى البلد.. الحاجة كوثر تحصد الجائزة الكبرى وتتسلم المبلغ على الهواء

برنامج إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية نفذتها كتائب القسام قرب سديروت

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

تجربة باستخدام الفئران.. كيف تبدو أصغر لسنوات؟

أخبار التكنولوجيا|«ميتا» تبدأ موجة تسريح جديدة لموظفيها اليوم.. وتويتر لن يحذف «خطاب الكراهية» ويتخذ هذا الإجراء البديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش بلبلة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك |تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند خلط زيت الزيتون والزعتر.. خبير تغذية يجيب

أسباب دهون البطن المتراكمة والعنيدة.. خبير تغذية يجيب

هيفاء وهبي تثير الجدل بصور جديدة عبر انستجرام| شاهد

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ