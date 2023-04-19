أخبار الفن| القائمة الكاملة لمسلسلات يتابعها محمد صلاح.. محمد رمضان يطرح الإعلان الرسمي لفيلم "هارلي".. فيديو

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية..

طرح الفنان محمد رمضان الإعلان الرسمي لفيلمه "هارلي" استعدادًا لبدء عرضه بموسم أفلام عيد الفطر خلال ساعات المقبلة.

وكتب محمد رمضان :" ثقة فى الله السينما هتولع باربيكيو .. فيلم عيد الفطر المبارك.

كشف نجم مصر وليفربول محمد صلاح عن قائمة المسلسلات التى يشاهدها خلال شهر رمضان .

ونشر محمد صلاح عبر خاصية ستورى على حسابه بتطبيق انستجرام مقطع فيديو أثناء مشاهدة مسلسل “جعفر العمدة” بطولة الفنان محمد رمضان .

كما نشر مقطع فيديو آخر أثناء مشاهدته مسلسل "الكبير أوى 7” بطولة الفنان أحمد مكى ، ليشكف بهذه الطريقة عن قائمة الأعمال التى يتابعها.

علق الإعلامى رامى رضوان على ظهور ابنته كايلا فى الحلقة 12 من مسلسل “جت سليمة”.

ونشر رامى رضوان صورة لها عبر حسابه بتطبيق انستجرام وعلق عليها : حبيبتى وروحى ربنا يحفظك ويحرسك ويبارك فيكى ماشاء الله لا قوة الا بالله".