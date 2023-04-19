محمد صلاح يتابع مسلسل "جعفر العمدة".. شاهد

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة أثناء مشاهدته مسلسل"جعفر العمدة "بطولة الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

كشف تقرير صحفي، موقف نادي ليفربول الإنجليزي من إمكانية رحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

كانت تقارير صحفية، أشارت مؤخرا إلى احتمالية رحيل محمد صلاح عن الريدز بنهاية الموسم الجاري، في ظل اقتراب ليفربول من الغياب عن النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مع اهتمام كل من برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان بضمه.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سيعيد تقييم المجموعة الحالية، وإعادة بناء فريق جديد للعودة للمنافسة على البطولات، بعد الظهور بشكل مخيب هذا الموسم.

ثورة كلوب لن تشمل صلاح

وأضافت الصحيفة، أن ثورة كلوب لن تشمل محمد صلاح، كما لن يرحل أي لاعب من الخط الهجومي باستثناء البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي اتخذ قرارا بعدم تجديد عقده.

وأوضحت أن أليسون بيكر سيستمر في حراسة مرمى الريدز الموسم المقبل، بينما سيرحل الحارس الثاني “أدريان” مع نهاية عقده، وعرض الحارس الثالث “ كيلير” للبيع.

وينوي ليفربول الإطاحة بأكثر من لاعب في خط الدفاع "وفقا للصحيفة البريطانية، حيث سيعرض كل من جويل ماتيب وكوستاس تسيمكاس ورايس ويليامز ونانت فيليبس للبيع، مع إعارة كالفن رامزي.

ولفتت أن ليفربول سيطيح بثلاثي الوسط تياجو ألكانتار وتشامبرلين ونابي كيتا، مع إعارة كارفاليو للحصول على مزيد من الخبرة.