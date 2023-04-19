تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان التى يتابعها محمد صلاح

كشف نجم مصر وليفربول محمد صلاح عن قائمة المسلسلات التى يشاهدها خلال شهر رمضان .

ونشر محمد صلاح عبر خاصية ستورى على حسابه بتطبيق انستجرام مقطع فيديو أثناء مشاهدة مسلسل “جعفر العمدة” بطولة الفنان محمد رمضان .

كما نشر مقطع فيديو آخر أثناء مشاهدته مسلسل "الكبير أوى 7” بطولة الفنان أحمد مكى ، ليشكف بهذه الطريقة عن قائمة الأعمال التى يتابعها.

انتهت الحلقة ال27 من مسلسل جعفر العمدة على اعتراف سلوى عثمان "خالة سيف" أن سيف هو ابنه.



وحكت خالة سيف تفاصيل حصول شقيقتها على الطفل من بلال شامة في موقف سبب صدمة لمحمد رمضان.



في الوقت ذاته ذهب محمد رمضان إلى سيف ابنه ليخبره بالحقيقة لتنتهي الحلقة.

شهدت الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

وزارت خالة سيف محمد رمضان ولكنه تركها بعدما علم بمكان بلال شامة.



وذهب محمد رمضان إلي مكان بلال شامة حيث وجده هناك وطالبه أن يقول له عن مكان ابنه.

وطلب بلال شامة من محمد رمضان مبلغا ماليا مقابل أن يفصح له عن ابنه.

في الوقت الذي ذهبت دلال إلي بيت أهلها وأخبرت شوقي شقيقها أنها هي من خطفت نجل محمد رمضان حيث رأتها نرجس وهي تغادر منزلها.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء