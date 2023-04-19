تنميل القدمين علامة على وجود 5 أمراض

يعد التنميل أو الوخز في القدمين مشكلة شائعة، وغالبًا ما ترتبط بأعراض مرض السكري، ويحدث لأسباب عديدة غير مرض السكري.



وبحسب ما نشره موقع “هيلثي”، تحدث مشكلة تنميل القدم عندما يكون هناك تلف في الأعصاب إلى جانب مرض السكري ويمكن أن تكون هذه المشكلة أيضًا من أعراض أمراض الكلى فما الأسباب الخمسة الرئيسية لذلك.

أسباب وخز القدمين

فشل كلوي

في أمراض الكلى ، تبدأ وظيفتها في التناقص وتبدأ فضلات الدم في الزيادة.

هذا يمكن أن يسبب تلف العضلات والأعصاب. بسبب ذلك يمكن أن يكون هناك تنميل ووخز في اليدين والقدمين.



السكري

تسمى هذه المشكلة بالاعتلال العصبي السكري . مرض ارتفاع السكر يجعل الأعصاب ضعيفة. تؤثر هذه المشكلة بشكل خاص على اليدين والقدمين ويشعر المريض وكأنه نملة تمشي فيها.

نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 ضروري لقوة الأعصاب. يمكن أن يسبب نقص هذه المغذيات تنمل. في هذا أيضًا ، هناك وخز وتنميل داخل الأعصاب وهناك صعوبة في القيام بالمهام اليومية.

قصور الغدة الدرقية

عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات ، فإنها تسمى قصور الغدة الدرقية. ويعتقد أن هذا يسبب احتباس السوائل في الساقين ويمكن أن يؤدي إلى هذه المشكلة.

كحول

استهلاك الكحول ضار أيضًا بالكبد والكلى وكذلك الأعصاب. عند تناوله لفترة طويلة ، ينخفض ​​عمل الأعصاب ويظهر شعور مثل وخز الإبر أو النمل يمشي في القدمين.