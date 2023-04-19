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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحب مخبز يقتل جاره بالرصاص بسبب خلافات الجيرة في منشأة ناصر

ارشيفية
ارشيفية

أطلق صاحب مخبز الرصاص علي جاره أثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة في منشأة ناصر تم ضبط المتهم والسلاح وتولت النيابة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث المشاجرة بين صاحب مخبز وبين أحد الأشخاص توفى متأثراً بإصابته بطلق خرطوش بالرأس مقيمان بدائرة القسم إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة.

وقام نجل الطرف الأول بالتعدى على نجلة المجنى عليه "بالسب" بسبب ذات الخلافات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" نتج عنها إصابته، والتى أدت إلى وفاته تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل يقتل منشأة ناصر مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة امن القاهرة

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