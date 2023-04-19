محافظ كفر الشيخ: توزيع 32 ألفاً و300 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2500 شنطة رمضانية جديدة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.





وشهد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، ومحمد عبد الحميد، مدير عام إدارة الحماية الاجتماعية، وصول 2500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 32 ألفاً و 300 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية ولإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الاولى بالرعاية.

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