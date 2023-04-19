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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أندية سعودية تهدد الصفقة.. تطورات جديدة بشأن انتقال جاكسون موليكا للأهلي

موليكا
موليكا

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم، الأربعاء، عن تطورات جديدة بشأن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع جاكسون موليكا لاعب فريق بشكتاش التركي.

ويعد جاكسون موليكا الخيار الأول أمام النادي الأهلي منذ الانتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن الأهلي جدد اهتمامه بضم موليكا، وجس نبض إدارة النادي مجددا بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة التركية أن هناك اهتمام قادم من أندية الدوري السعودي، للتعاقد مع جاكسون موليكا أيضًا.

وفشل انتقال موليكا للأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب المطالب المادية من بشكتاش التركي التي كانت كبيرة للغاية أمام المارد الأحمر الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب مقابل مليونين ونصف المليون يورو، لكن النادي التركي حدد سعر الصفقة بـ 4 ملايين دولار.

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