أحمد موسى : ما يحدث بالسودان شأن داخلي لا لأحد التدخل فيه

قال الإعلامي أحمد موسي، إن ما يحدث في السودان شأن داخلي، ولا لأحد أن يتدخل فيه، مشيرا إلي أن المعارك تبدأ وتنتهي بالحل السياسي السلمي.

وأوضح موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن أهالي السودان يعانون أوضاعًا إنسانية ضاغطة وخطيرة، لافتاً أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أصدر بيانا يناشد فيه الجهات في السودان بمراعاة الضعفاء من الأشخاص التي لا تحمل السلاح.

أحمد موسى: مؤسسات الدولة تعمل على تأمين عودة رجال القوات المسلحة من السودان

طالب الإعلامي أحمد موسى، بالالتزام ببيان المتحدث العسكري بخصوص عودة كافة عناصر القوات المُسلّحة الموجودة على الأراضي السودانية؛ للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية؛ تعمل على تأمين وعودة رجال القوات المسلحة الموجودين في السودان بسلام.

وأضاف موسى، مساء اليوم الأربعاء، أنه لابد أن يكون لدينا ثقة في رجال القوات المُسلحة؛ ودور المواطنين هو دعم ومساندة جيشنا العظيم في كل شيء، مؤكدًا أن لكل حادث حديث.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه على تواصل على مدار الوقت ببعض المصريين الموجودين في السودان؛ حيث يعيشون أوضاعًا صعبة؛ فشوارع العاصمة الخرطوم خالية من المواطنين؛ بسبب الحرب الدائرة هناك.

وعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، فيديو يرصد معاناة المواطنين السودانيين في صعوبة الحصول على الخبز، والسلع الغذائية من المحال التجارية، إلى جانب خلو الشوارع من المارة، وترك أُسر سودانية منازلهم في العاصمة الخرطوم بسبب الخطر.

ولفت موسى، إلى أن المواطنين يستشعرون الخطر في السودان؛ لذا فإنهم يلزمون المنازل؛ خوفًا من الرصاص؛ وهو الأمر الذي أدى لحالة تامة من الشلل في الحياة العامة، مؤكدًا أنه لا حصر نهائي لأعداد القتلى (حتى الأن)؛ حيث أن هناك جثث مُلقاة في الشوارع.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، أن السودانيين مجبرين على عيش حياة صعبة؛ نتيجة نقص خدمات الكهرباء، والمياه، والاتصالات، لافتًا إلى أن الانفلات الأمني هو الوضع السائد في السودان حاليًا؛ والمدنيين يدفعون الثمن.



