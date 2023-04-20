يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 20 أبريل 2023، الموافق 29 رمضان 1444هـ، وتستطلع دار الإفتاء مساءً هلال شهر رمضان 2023، من خلال مراصدها الفلكية.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

وجاءت مواقيت الصلاة بالقاهرة حسب الهيئة العامة للمساحة:

الفجْر 3:51 ص

الشروق 5:23 ص

الظُّهْر 11:54 م

العَصر 3:30 م

المَغرب 6:25 م

العِشاء 7:47

مواقيت الصلاة بالإسكندرية

الفجْر 3:54 ص

الشروق 5:27 ص

الظُّهْر 11:59 م

العَصر 3:36 م

المَغرب 6:32 م

العِشاء 7:55 م

مواقيت الصلاة بالمنصورة

الفجْر 3:49 ص

الشروق 5:22 ص

الظُّهْر 11:54 م

العَصر 3:30 م

المَغرب 6:26 م

العِشاء 7:49 م

مواقيت الصلاة بالغربية

الفجْر 3:50 ص

الشروق 5:23 ص

الظُّهْر 11:55 م

العَصر 3:32 م

المَغرب 6:27 م

العِشاء 7:50 م