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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

البانيه نزل لـ120 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الفراخ آخر يوم رمضان

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، وهو آخر أيام شهر رمضان فلكيا، ووصل السعر إلى مستويات غير متوقعة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن الأمهات من 52 جنيها في المحلات، ويبدأ سعر الدواجن البيضاء من 67 جنييه للمستهلك.

سعر البانيه

وهبط سعر كيلو البانيه ليبدأ من 120 جنيها للبانيه الأمهات، فيما سجل سعر البانيه الأبيض التسمين نحو 140 -170 جنيها كحد أقصى حسب المنطقة .

سعر الفراخ الآن

سعر الفراخ الآن

أسعار الفراخ اليوم، محل اهتمام الكثير خاصة في الأيام قبل العيد، إذ تراجعت بشكل ملحوظ لتبدأ من 65جنيها في المزرعة ، وفي المحلات للمستهلك نحو 67 وحتى 77 جنيها، بعد 95 في وقت سابق.

 

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و67 جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
سعر الفراخ الآن
  • الفراخ البلدي : 100-115 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن اليوم
  • الدواجن الساسو: 80- 84 جنيها للكيلو.
  • الأوراك: بين 75- 85 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 40-55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 36-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 48 جنيهًا في المزرعة، و52-60 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط اليوم بين 69 و80 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 125 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 8: 9 جنيهات.
  • كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًات.

أسعار البيض اليوم

 سعر كرتونة البيض اليوم في اخر ايام الشهر الفضيل ، كالتالي:

  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 105- 109 جنيهات في المزرعة، و 110 و115 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.
  • سجل  سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 105 جنيهات في المزرعة، وبين 109-113 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سجل  سعر كرتونة البيض البلدي من 93 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 104-105 جنيهات.
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