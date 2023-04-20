الدينار الكويتي بـ 100.5 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 20 أبريل

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 20 أبريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 30.8380 30.9357

يورو 33.7059 33.8189

جنيه إسترلينى 38.2453 38.3788

فرنك سويسرى 34.2721 34.3845

100 ين يابانى 22.8633 22.9374

ريال سعودى 8.2222 8.2486

دينار كويتى 100.5248 100.8993

درهم اماراتى 8.3959 8.4248

اليوان الصينى 4.4713 4.4864