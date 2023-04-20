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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 100.5 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 20 أبريل

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 20 أبريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملة                شراء              بيع
دولار أمريكى  30.8380       30.9357
يورو             33.7059       33.8189
جنيه إسترلينى  38.2453        38.3788
فرنك سويسرى 34.2721        34.3845
100 ين يابانى 22.8633         22.9374
ريال سعودى    8.2222             8.2486
دينار كويتى  100.5248         100.8993
درهم اماراتى  8.3959          8.4248
اليوان الصينى  4.4713         4.4864

أسعار صرف العملات الأجنبية أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

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