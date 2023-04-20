صحف الكويت .. الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة وقتلى جراء تدافع لاستلام مساعدات إنسانية في صنعاء

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري

قتلى جراء تدافع لاستلام مساعدات إنسانية في صنعاء

وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان الأوضاع في السودان

بن فرحان ونظيرته الفرنسية يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان

البيت الأبيض يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود المكثفة، الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين، كما وجه بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن عشرات اليمنين قتلوا إثر عملية تدافع بين مواطنين احتشدوا بالآلاف لاستلام مساعدات إنسانية، في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت "الجريدة" إن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي، على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لتداعيات الأوضاع الجارية في السودان، داعيا إلى إيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة السودانية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وذكرت "الراي" أن الجيش السوداني أعلن أمس الأربعاء موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من السادسة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي. وأوضح الجيش في بيان له، أن الهدنة تأتي بغرض "تيسير النواحي الإنسانية على أن يلتزم الطرف الآخر بتحديدات الهدنة".

وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحث مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكدا أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن البيت الأبيض، أعلن أنّ الولايات المتّحدة سترسل قريباً مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، من دون أن يكشف في الحال عن قيمتها.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار خلال مؤتمر صحفي، إنّ هذه الشحنة الجديدة ستضمّ ذخيرة لأنظمة مدفعية يستخدمها الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أنّ البنتاجون سيقدّم مزيداً من التفاصيل.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قوله إن الولايات المتحدة تتطلع إلى الترحيب بالسويد عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل القمة المقبلة للحلف في يوليو.

وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى السويد: "نتطلع إلى الترحيب قريبا بالسويد بوصفها (العضو) الثاني والثلاثين (في حلف شمال الأطلسي). حتى نكون واضحين، فإننا نتطلع إلى حدوث ذلك قبل القمة في يوليو".