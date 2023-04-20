مسلسل حرب.. أحمد السقا: هتشوفوا أكشن في الحلقتين القادمتين

قال الفنان أحمد السقا إن أحمد سعيد عبد الغني له معزة خاصة عندي، لأن والده كان صديق والدي رحمه الله، وأحمد إنسان عنده حالة تصالح مع النفس غريبة تنعكس عليه وهو بيشتغل، لأن الكاميرا بتصور قلوب مش وشوش".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الراديو بيضحك في رمضان"، والمذاع عبر "الراديو 9090"، : "مسلسل حرب فيه جانب إنساني واجتماعي، وهاني سرحان يتميز بذلك، وهاني حواريست شاطر وكاتب للسيناريو، والحوار شاطر، وكلامه سلس مهما كانت الجمل الحوارية طويلة، وميزة حواره إنه سهل وأول ما تقرأه تحفظه وتفهمه".

ورفض السقا الإفصاح عن آخر حلقتين في مسلسل "حرب" معلقا "هتشوف أكشن عشان أطمنك وأريحك، في الحلقتين القادمتين، وأحمد سعيد عبدالغني، أضاف إضافة رهيبة للعمل لأنه سهل ممتنع، والشغل بيننا في المسلسل مفيش مشاهد، وهو ممثل الكلام بيطلع منه كأنه قاعد معاك في البيت وبيشرب قهوة".

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