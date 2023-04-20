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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف كفر الشيخ: غرفة عمليات لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد
صلاة العيد

أعلن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفرالشيخ، تشكيل غرفة عمليات مركزية، حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك برئاسته وعضوية كل من: الشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، الشيخ، عبد القادر سليم مدير الدعوة، الشيخ ماهر أبو عيشة، مدير إدارة الإدارات، الشيخ عبد الرازق الطريني مسئول المساجد، وجهاز تفتيش المتابعة بالمديرية.

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وشدد وكيل الوزارة على التواصل بين مديري الإدارات الفرعية وغرفة العمليات وإعداد تقرير مفصل عند نهاية صلاة العيد، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفة.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً ستكون، غداً الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته الساعة الخامسة و47 دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.

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