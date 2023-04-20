عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيلة واحدة لتناول كحك العيد دون زيادة وزن.. تعرف عليها

الكحك
الكحك

لا يخلو أي منزل في عيد الفطر من وجود الكحك والبسكوت والغريبة وجميع المخبوزات والحلويات التي يفضلها جميع، ولكن كيف يمكنك تناول الكحك وغيره من الحلويات والحفاظ على وزنك في نفس الوقت واتباع الحمية الغذائية؟

txt

احذر.. عرض شائع على اللسان يكشف إصابتك بارتفاع الكوليسترول

txt

علامة خطيرة في ساقيك تكشف عن الكوليسترول.. لا تتجاهلها

عدم تناول جميع المخبوزات مرة واحدة ولكن من الأفضل توزيعها على مدار أيام.

 

تناول قطعة كحك واحدة يعادل وجبة إفطار أو غذاء، لذا لا يفضل اعتبار هذه المخبوزات وسيلة للتحلية بين الوجبات، بل يجب استبدالها بأى وجبة واعتبارها أحد الوجبات اليومية حتى لا تسبب زيادة الوزن والسمنة.

 

ويجب لحرق سعرات قطعة واحدة من الكحك أو الغريبة ممارسة رياضة الجري على لمدة لا تقل عن 45 دقيقة، أو لعب مباراة تنس أو كرة قدم لمدة لا تقل عن ساعة.

 

أما لحرق سعرات قطعة واحدة من الكحك عند كبار السن ، عليهم ممارسة رياضة المشى لمدة ساعة واحدة على الأقل.

الكحك الحلويات المخبوزات حرق سعرات قطعة واحدة من الكحك المشي لحرق سعرات الكحك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

عمان : غدا المكمّل لشهر رمضان .. والسبت أول أيام عيد الفطر

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

الجمعة ولا السبت.. دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2023

أخبار سعيدة.. موعد صرف معاش شهر مايو 2023 وتيسيرات لفاقدى كارت ميزة

بعد وصوله 35 جنيهًا|الأرز يتراجع لأول مرة منذ 4 شهور وهذا سعر الكيلو

موضوعات متعلقة

وداد حامل .. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر| شاهد

أصحاب ابنه صدموه .. أب يحكي موقفًا صعبًا في إفطار رمضان

موجودة في مطبخك.. أهم الأكلات لمرضى الكبد الدهني

نشرة المرأة والصحة.. بعد إثارتها الجدل.. جوري بكر بملامح ساحرة وجذابة..نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

شبهها البعض بالفضائيين.. صور دنيا بطمة بعد عملية التجميل تثير ضجة

مش بس البرتقال.. 15 مصدر غير متوقع لفيتامين سي

لن تصدق .. المشي بهذه الطريقة يحميك من مرض خطير

انتبه لأعراضها .. كل ما تريد معرفته حول حساسية حبوب اللقاح

ترشيحاتنا

4 مفاجآت بشأن طقس أول يوم العيد .. ومصدر مسئول يحذر

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

بعد طول انتظار.. إعلامي: غرامة كهربا موجودة بالكامل

سيارات فاخرة 2023 متوافرة الآن في مصر | صور

بعد رمضان.. ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟

تعرف على أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 20 أبريل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة واحدة لتناول كحك العيد دون زيادة وزن.. تعرف عليها

وداد حامل .. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر| شاهد

أصحاب ابنه صدموه .. أب يحكي موقفًا صعبًا في إفطار رمضان

موجودة في مطبخك.. أهم الأكلات لمرضى الكبد الدهني

فيديو

جابر القرموطي يكشف حقيقة كتابة ثروته لبناته

سقوط زخات المطر.. أكوام من الثلوج تغطي شوارع في السعودية

إعادة القوات المصرية من السودان.. والإجلاء تم عبر 3 طائرات عسكرية

ظاهرة نادرة تشهدها الكرة الأرضية الآن | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ