حيلة واحدة لتناول كحك العيد دون زيادة وزن.. تعرف عليها

لا يخلو أي منزل في عيد الفطر من وجود الكحك والبسكوت والغريبة وجميع المخبوزات والحلويات التي يفضلها جميع، ولكن كيف يمكنك تناول الكحك وغيره من الحلويات والحفاظ على وزنك في نفس الوقت واتباع الحمية الغذائية؟

عدم تناول جميع المخبوزات مرة واحدة ولكن من الأفضل توزيعها على مدار أيام.

تناول قطعة كحك واحدة يعادل وجبة إفطار أو غذاء، لذا لا يفضل اعتبار هذه المخبوزات وسيلة للتحلية بين الوجبات، بل يجب استبدالها بأى وجبة واعتبارها أحد الوجبات اليومية حتى لا تسبب زيادة الوزن والسمنة.

ويجب لحرق سعرات قطعة واحدة من الكحك أو الغريبة ممارسة رياضة الجري على لمدة لا تقل عن 45 دقيقة، أو لعب مباراة تنس أو كرة قدم لمدة لا تقل عن ساعة.

أما لحرق سعرات قطعة واحدة من الكحك عند كبار السن ، عليهم ممارسة رياضة المشى لمدة ساعة واحدة على الأقل.